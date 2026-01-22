Venezuela, Ibiza y las catufas

Gracias a unos amigos venezolanos creo saber por qué a las palomitas de maíz -«crispetes» en catalán- en Ibiza las llamamos catufas, y no de otra manera. En eso nos hermanamos con las Canarias, el otro único lugar fuera del país caribeño donde el término «catufas» cobró carta de naturaleza. Nada extraño, dados los fuertes lazos del archipiélago canario con la tierra natal de Bolívar.

En los años 20 del siglo XX se demostró que Venezuela era un inmenso lago de petróleo. Como no podía ser de otra manera, llegaron en masa los gringos para extraer el oro negro, y con su venida rápidamente se popularizó «el corn to fry» -maíz para freír. No nos rompamos la cabeza imaginando cómo fue la transición de dicho término a catufas. Solamente imaginemos a un americano del Medio Oeste, operador en una plataforma petrolífera, pronunciar «corn to fry» mientras mascaba chicle.

Demos un salto en el tiempo y en la geografía: en algún momento de los años 60 llegó una señora a Ibiza, de nombre Josefa Medina, se instaló en un en un espacio minúsculo de l’avinguda d’Espanya y empezó a hacer magia, convirtiendo el maíz en copos de nieve. Y nos explicó que eso se llamaban «catufas». Cuando falleció, a los 94 años, la prensa local de Ibiza tuvo un recuerdo para ella. ¿De dónde importó el nombre, directamente de la propia Venezuela o de Canarias? No lo sé.

Y ahora otro salto otro en la línea del tiempo: muy a finales del siglo XX las catufas venezolanas pasaron a ser bolivarianas. Ganó por goleada las elecciones un señor con boina roja que calificaba a Cuba como una dictadura, que decía apostar por la democracia multipartidista, por la libertad de expresión, y por la convivencia del sector público con el privado. Yo seguí comiendo catufas, ahora ya de microondas, mientras percibía cómo Hugo Chávez incumplía, uno tras otro, los principios antes mencionados.

Transcurrió el tiempo y, de repente, Ibiza empezó a recibir ciudadanos de Venezuela. Decían que venían en busca de un futuro que su patria les negaba. Probablemente no sabían que aterrizaban en uno de los lugares más caros del planeta Tierra, y seguramente de alguna galaxia vecina. Y siguieron llegando, hasta el punto que hoy en día me honro en poder contar como amigos a algunos de ellos.

Entre catufa y catufa conversamos, y también discutimos, porque ahora todos somos expertos en geopolítica. Yo solo puedo decir que mi condición de «progre» no ha nublado mi convicción de que por encima de derechas e izquierdas está el respeto por el estado de derecho, de la división de poderes, la absoluta intolerancia ante lustros de corrupción y saqueo del país en nombre de la izquierda, el absoluto desprecio por la vulneración de los derechos humanos más fundamentales.

Ah, sí. Es verdad que el agente naranja del norte ha terminando metiendo la mano en el cazo, hasta el fondo. ¿Y qué esperábamos, cuando la llamada comunidad internacional se comporta como una comunidad de vecinos inoperante y trufada de «cuñaos»?

Ojalá que, más pronto que tarde, mis amigos y conciudadanos venezolanos vengan y se vayan de Ibiza únicamente por placer y no por necesidad. ¡Gloria al bravo pueblo -como dice su himno-y vivan las catufas libres!