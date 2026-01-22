En mi primer artículo de opinión escribí sobre el sentimiento que experimentan los estudiantes ibicencos al volver a la ciudad para los exámenes postNavidad. Y lo acabé ejemplificando con mi hermana, esperando su vuelta con ansia. Lo que yo no sabía es de la sorpresa que me tenía guardada. Y es que, ni diez días después de decirle «hasta pronto», me sorprendió en casa a la vuelta del trabajo. ¡Qué susto me pegó! Y qué harto de llorar me hice…

«¿Te has enterado de que la Feria de Navidad de Ibiza está abierta una semana más?», me dijo como si nada. En ese momento colapsé, no me la esperaba allí: en casa, en pijama, como si no se hubiese ido... Así que ese sentimiento de morriña desapareció brevemente y pude alargar la Navidad un pelín más, jugando al bingo y teniendo a mi hermana al lado.

Creo que es realmente importante seguir sorprendiendo día a día a las personas que te rodean: a tu hermana o hermano, a tus padres, a tus abuelos, a tu pareja, incluso a tus amigos. Damos por hecho que estas personas, que significan tanto para nosotros, estarán allí para siempre. Y, por desgracia, no es así. Caemos en una rutina de que ellos ya saben que tú les quieres, y al revés. Pero, ¿qué te cuesta hacer un pequeño detalle y alegrarles el día, aunque sea un poquito más? Unas flores, unos bombones, una carta, un peluche… o simplemente, estar, incluso cuando os separan kilómetros de distancia.

Vivimos en una sociedad en la que todo pasa rápido, en la que las relaciones son muy efímeras y, cuando conseguimos que una, sea del tipo que sea, dure, no la valoramos lo suficiente. Y cuando esa persona ya no está es cuando llegan los pensamientos del tipo: «Me hubiera gustado decirle tal cosa o me quedó por decirle un te quiero más», «Debería haber visitado a mi abuela una última vez», etc.

Entonces, para que no llegue a ese extremo, mejor que no nos quede nunca nada por decir o hacer.

Pues eso, a seguir sorprendiendo día a día. Que no cuesta nada.