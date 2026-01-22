Ibiza, un decorado de lujo vacío de ciudadanía

Ibiza se ha convertido en un decorado de lujo, un parque temático de éxito mundial pero vacío de ciudadanía real. Nos hemos acostumbrado peligrosamente a la paradoja de ser un destino deseado por millones y, a la vez, un territorio hostil para quienes lo habitan. Cuando una sociedad normaliza que sus médicos, sus profesores, sus trabajadores o sus jóvenes no tengan un lugar digno donde dormir, esa sociedad no tiene un problema de mercado; tiene una fractura estructural que amenaza su propia supervivencia.

Por ello, hemos querido poner cifras a esta sensación de vértigo. Y el diagnóstico es inapelable: el éxito de nuestra marca turística está canibalizando la convivencia. Según los datos que presentamos el pasado viernes por MA Laboratorio de Transformación Sostenible y Business Fights Poverty, tres de cada diez residentes se plantean abandonar la isla. No se van porque quieran, sino porque la isla los expulsa. Cuando siete de cada diez ciudadanos destinan más del 30% de sus ingresos a pagar un techo —y un dramático 9% dedica casi la totalidad de su sueldo a ello—, no podemos hablar de «esfuerzo familiar»; deberíamos hablar de asfixia.

Sin embargo, desde la Demarcación de Ibiza y Formentera del COAIB nos negamos a instalarnos en la queja. El lamento no repara el territorio ni da soluciones. Por ello, hemos iniciado el ciclo ‘El reto de la vivienda en Ibiza: de la reflexión a la propuesta’. Con una premisa clara: el diagnóstico ya está hecho, ahora toca la valentía de la acción. No existen varitas mágicas ni soluciones únicas, pero sí espejos en los que mirarnos. Si ciudades como Vancouver han sido capaces de aplicar una fiscalidad valiente sobre la vivienda vacía para financiar hogares asequibles; si territorios como Navarra o Irlanda han logrado vincular las ayudas a la rehabilitación con la contención de precios del alquiler; o si Barcelona ha demostrado que las cooperativas de cesión de uso son una alternativa real a la especulación, ¿por qué en Ibiza seguimos debatiendo en círculos?

Esta primera conferencia ha sido solo el punto de partida de un ciclo de cuatro sesiones diseñado para diseccionar el problema y buscar salidas. Continuaremos este próximo viernes 30 de enero en Can Ventosa con la intervención de Jorge Dioni López, autor de ‘La España de las piscinas’, para analizar cómo el modelo urbanístico moldea nuestra sociedad.

El objetivo final es culminar este recorrido con una mesa redonda final capaz de generar un debate operativo y real, para la que ya han confirmado su asistencia Mariano Juan, vicepresidente primero y consejero de Territorio del Consell d’Ibiza; Juan Tur, presidente de Cáritas Ibiza, y Clara Muñoz, directora de la Fundació Salas. Queremos sentar en la misma mesa a la Administración, al tercer sector y a los promotores de vivienda social, porque la solución solo vendrá de un pacto transversal.

Ibiza no puede permitirse que el 73% de sus jóvenes dependa de sus familias para subsistir, ni que la mitad de la población viva donde puede y no donde elige. Desde la Demarcación de Ibiza y Formentera del COAIB estamos poniendo los datos, la información y los interlocutores sobre la mesa. La arquitectura y el urbanismo tienen las herramientas para revertir esta situación, pero necesitan voluntad política y consenso social. Es hora de decidir si queremos ser una isla-hotel o una isla-hogar.

Lluís Oliva i Munar es presidente de la Demarcació d’Eivissa i Formentera del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears