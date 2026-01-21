Tres años más en Ibiza

«Nos dan tres años más», me comentaba un vecino después de que los caseros nos comunicaron la actualización, razonable, de la renta hasta 2029. Irónicamente, nos alegramos por la subida del alquiler. Son muchos meses de tranquilidad sabiendo que aún podemos pagarlo. Ambos llevamos media vida en el mismo edificio y aun así vivimos, como quien dice, con la maleta en la puerta, a la espera, cada vez que el contrato anda cerca de renovarse, de descubrir qué va a ser de nuestro futuro (y dónde). Y eso que tenemos unos arrendadores decentes, que cobran rentas asumibles y responden ante los problemas (créanme, todavía quedan, y bastantes; si no, esto ya habría reventado). Pero en los corrillos del edificio se rumorea que están pensando en vender... En consecuencia, mi vecino —no solo por eso, sino también por la cesta de la compra— anda pensando en marcharse a un lugar donde su dinero le cunda más. Y yo tampoco me veo envejeciendo en Ibiza. No por elección, sino por pensión.

Con todo, somos «afortunados» entre los inquilinos. Para nosotros, la realidad terrible de exclusión residencial, empobrecimiento, hacinamiento, chabolismo... a la que el informe Foessa pone cifras es hoy solo una amenaza. Pero tengo pocas esperanzas de que no nos llegue también el turno.

A mí, esta Ibiza que anda vendiendo sus virtudes en Fitur, me recuerda cada vez más miserias que creímos desterradas. De cuando mis padres emigraron del campo a la costa y tuvieron que compartir un corral con otras familias. Ellos con el tiempo se hicieron su casa. ¿Pero qué horizontes tienen hoy en las Pitiusas los jóvenes cuyo único patrimonio son sus manos o sus estudios? Sin un cambio radical de las políticas públicas que priorice la función social de la vivienda y ponga límites a los precios, bien pocos.

En la isla «alrededor de 18.000 viviendas están vacías o infrautilizadas, a menudo como segundas residencias o activos especulativos» y «más del 80% de las compras las realizan no residentes», recoge el estudio ‘Reimaginamos la vivienda en Ibiza’. Mientras no hay casas para los que viven y trabajan aquí, las promociones de lujo se comen el territorio y expulsan a los vecinos. Y no es que las administraciones no hagan nada: son ellas las que firman las licencias.