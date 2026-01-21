De tal palo, no siempre, tal astilla

Ha sido prácticamente imposible no enterarse del asunto de Julio Iglesias. Aunque parto de la base de que tú, que me estás leyendo, sabes de sobra de qué va, voy a explicar brevemente los hechos antes de adentrarme en lo que quiero contar: hace escasos días se presentó en España una denuncia contra el cantante Julio Iglesias, en la que dos de sus exempleadas lo acusan de abusos y vejaciones durante su relación laboral en sus mansiones de Punta Cana y Bahamas, donde vive habitualmente, según sus propias palabras, solo y aislado, como un anacoreta, aunque esa definición resulte, cuanto menos, discutible.

El cantante tiene varios hijos de dos matrimonios diferentes: tres con su primera mujer, Isabel Preysler, y cinco de su segundo matrimonio con la exmodelo Miranda Rynsburger. Enrique, el menor de los que tuvo con su primera pareja y con el que no mantiene ninguna relación, ha seguido sus pasos como cantante con mucho éxito, labrándose una carrera artística con su propio esfuerzo.

Una vez saltó por tierra, mar y aire la noticia de la denuncia, Julio Iglesias pidió a su numerosa familia que no se pronunciara ni apareciera por sus mansiones/fortalezas de Punta Cana y Bahamas, ahora rodeadas de prensa. Todos han obedecido sus órdenes con la finalidad de no aumentar el desmedido interés suscitado. Su segunda mujer, que vive en Miami, en otra residencia inexpugnable, ha publicado en sus redes un lacónico y simbólico mensaje —la distancia entre las mansiones es de 1.500 km—: «Contigo siempre». Los demás, callados.

Entonces leo que Enrique ha publicado un vídeo muy tierno con su hija en su cuenta de Instagram. Lo miro con la intención de conocer su contenido y su significado. En un primer visionado no lo capto; más adelante, sí.

A quien no lo haya visto, se lo explico. En la escena se ve a la niña, de unos cinco años, situada a la izquierda, y a él a la derecha. Es una situación en la que un padre y su hija deciden cantar una canción infantil conjuntamente y mostrarla al público a través de un vídeo.

Empieza la acción y Enrique se adelanta, empieza a cantar y se equivoca. La niña, que se la sabe muy bien, asume con gran naturalidad el rol de jefa y ordena al padre parar con un sonoro «no», acompañado de un lenguaje corporal firme y coherente, y una sonrisa confiada y satisfecha. El padre no lo duda, consciente de su papel de subordinado, se detiene y obedece. Se reanuda la acción y, ahora sí, cantan la canción de acuerdo con las directrices de la niña, que es la que domina el tema, y el resultado es delicioso.

¿Qué ha querido decirnos Enrique Iglesias, un hombre que decidió parar a los cincuenta años su exitosa carrera de cantante con el objetivo de ver crecer a sus hijos, consciente de que nada era más importante que eso? Mi interpretación es que Enrique ha querido manifestarnos, de una forma sutil, elegante y a la vez muy clara, que él piensa que un «no», en una niña, en una chica, en una mujer, es algo muy importante que debe respetarse; una importancia no compartida por su padre, como muestran los múltiples vídeos difundidos estos días.

Es tal el contraste entre estas actuaciones y tan diferentes y antagónicas las sensaciones que me producen: por un lado, los vídeos de Julio, besando públicamente a mujeres, en algunos casos sin su consentimiento y, en otros, saltándoselo sin miramiento alguno, con el mismo desprecio y burla que si alguien le dijera que había que pedir permiso a una silla para sentarse. Quien no sepa qué significa el término cosificación de la mujer, que vea esos vídeos.

Y, por otra parte, esta escena tierna, cariñosa y respetuosa de Enrique Iglesias con su hija, representando esa nueva masculinidad tan atractiva: dulce, fuerte y protectora.

Estas diferencias entre ambos explican el título elegido para este artículo, inspirado en el refrán: «De tal palo, tal astilla», y que, en este caso, claramente, no es así.

Y es que la vida, gracias a Dios y a quienes empujan en esa dirección, al menos en esta ocasión, no sigue igual.