La anormalidad de la normalidad

Juego de palabras para exponer con cierta sorna lo que viene ocurriendo con los quioscos de Formentera. Hace unos días el Consell en virtud de “hago los deberes” anunció las sanciones a aquellas instalaciones que se habían, presuntamente, saltado las normas a lo don Tancredo, vamos sin moverse pese a estar obligados. Y a estas alturas del mes de enero, periodo de recuperación del paisaje y para “bien” (se supone, aunque es mucho suponer) del medio ambiente de la isla seguimos instalados en la “desobediencia civil” de unos quiosqueros empeñados en demostrar que la normalidad es la base de la anormalidad. Si uno se cierne a lo escrito en el pliego de condiciones para la concesión, ahora mismo nuestra costa más próxima debería estar inmaculada e impoluta de elementos no “certificados” por el poder constituido (lean Costas y derivados). Entre otros muchos, los quiscos de marras. Están ahí, vivos y coleando, por lo menos algunos como muestra de una razón que se enfrenta a la sin razón. Alguien con conocimiento de causa (yo creo que estaba en el ajo) me dijo que las bases de entonces (que rigen hoy) preveían tres meses de “asueto” quiosquero en la isla con el fin de recuperar los ataques a la ecología del lugar. Vamos, una veda a los usuarios del buen tiempo y el aperitivo a pie de playa prolongado en el tiempo. A lo mejor pensaban en aquella imagen de la familia Ulises con mesita, sillas de camping, nevera de mano y suegra y cuñado de acompañantes (para que no falte nadie a la fiesta) y en tiempos modernos hay que añadirle el “loro” para unos “meneítos” a ritmo de reguetón o parecido.

Pero no, todo se quedó en un mes “imperdonable” para algunos o sustituido por una sanción simbólica de 1500 euros que suena a risas entre las bambalinas del poder (eso me cuentan) y que evita un costo mayor de desmontaje y montaje y agresión al terreno (que era lo que se quería evitar con la norma). Para unos la justicia debe intervenir y acabar con las concesiones que no cumplan con la letra. Para otros la letra no coincide con el espíritu de la norma y cada uno la interpreta según le suena la música (por favor que no sea reguetón, si es posible). Normal como la vida misma. La pregunta que se me ocurre, ahora a 21 de enero, es si algún día llegará la paz de los quioscos o tendrá que intervenir Trump… a lo premio Nobel de la paz.