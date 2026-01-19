Turismofobia e Ibizafobia

Poco antes de acabar el año, Diario de Ibiza publicó un interesante artículo del periodista mallorquín Matías Vallés, en el que informaba de la inclusión del término “turismofobia” en el diccionario de la Real Academia Española, acompañado de una definición que lo valora positivamente. Mientras la palabra “fobia” es definida como «aversión obsesiva a alguien o algo», “turismofobia” se describe como «fobia al turismo masificado, a causa de su impacto negativo en el medio ambiente y en la calidad de vida de la población local».

La RAE, por tanto, no tacha a la gente que padece turismofobia de grupúsculo que odia la actividad turística sin argumentos o empleando la exageración, que es como la describen a menudo los portavoces de la industria. Muy al contrario, el concepto de turismofobia propuesto por la RAE –y probablemente compartido por buena parte de la población española–, es la reacción lógica al crecimiento descontrolado de una actividad que al principio generó riqueza y bienestar, pero que ha acabado destruyendo paisajes, agotando los recursos naturales, saturando los servicios públicos y, sobre todo, empobreciendo económicamente y mermando la calidad de vida de los residentes en entornos turísticos maduros.

En Ibiza, hace algunos años, resultaba muy extraño sentir turismofobia y menos aún expresarlo en voz alta. Quienes lo hacían eran tildados de extremistas y lo cierto es que el tiempo ha acabado dándoles la razón en distintos aspectos. El turismo, al menos en Ibiza, ha pasado de traer bienestar y riqueza a la población en general, a sumirla en una pobreza creciente. Lo hemos leído estos días en el inquietante informe de la Fundación Foessa, donde queda claro que uno de cada cinco ibicencos se encuentra en situación de exclusión social y otro más se halla en riesgo de padecerla. Desde que hay turismo en Ibiza, nunca habíamos estado tan empobrecidos, pese a que la isla jamás había generado tanto dinero. El problema, en consecuencia, hay que situarlo en el reparto de estos beneficios estratosféricos, que se quedan en la parte alta de la pirámide, impermeables para la clase trabajadora, que además se ve obligada a afrontar precios de lujo frente a necesidades tan básicas como la vivienda o la alimentación, con unos salarios que no lo son.

Este desequilibrio, que provoca que tres de cada diez residentes se planteen marcharse de la isla, ha generado un terrible panorama de chabolas, caravanas y cuchitriles, que nadie habría podido imaginar hace tres lustros, cuando más o menos comenzó esta fiebre desmedida del lujo, que ha acabado disparando el mercado de la vivienda y pudriendo nuestra estructura social.

Este este marco, cuesta leer lo que opinan algunos personajes del sector, cuyas reflexiones demuestran cuan alejados están de la realidad y su nula empatía por las necesidades de sus empleados. La semana pasada Diario de Ibiza publicaba una entrevista con el presidente de Meliá, Gabriel Escarrer, en la que anunciaba la apertura de otro hotel en Ibiza, que se fundamentará en un modelo basado en mayor calidad y gasto por turista; o sea, más lujo. El hotelero también se quejaba del absentismo laboral, que describía como uno de los principales problemas del sector, y aludía a la escasez de personal cualificado, que en su empresa se «afronta con una apuesta por la formación y el desarrollo profesional».

La mayor parte de los hoteleros siempre se han mostrado partidarios de que la ley de la oferta y la demanda sea la que rija los mercados, sin ninguna clase de intervencionismo o regulación por parte de las administraciones públicas. Ahora, sin embargo, comienzan a pedir soluciones a los políticos por la falta de mano de obra en los hoteles, cuando deberían ser ellos quienes hiciesen atractivos sus puestos de trabajo. ¿Cómo? Pues muy sencillo: ofreciendo viviendas dignas a sus trabajadores y unos salarios acordes al coste real de la vida en Ibiza. Parece que el rechazo a aceptar vivir como un pordiosero para poder trabajar en la isla va poco a poco calando y toca buscarse la vida en otras latitudes. Ya era hora.

También comentaba Matías Vallés en su artículo, que «quienes creían que Ibiza era la marca más potente del planeta han de verse por fuerza sorprendidos, al contemplar la hostilidad hacia el modelo de sobreexplotación ibicenco a escala nacional o internacional. Nadie quiere ser ya Ibiza». La isla, en definitiva, afronta una crisis estructural y de modelo, y ninguna administración con competencias no sólo no ha hecho nada contundente por evitarlo, sino que todas se han dedicado a promover el turismo de lujo y ocio en las ferias turísticas durante años.

Tal vez dentro de un tiempo, el diccionario de la RAE acabe incorporando también el término “Ibizafobia” y lo defina como «rechazo a la saturación, el empobrecimiento poblacional y la crisis de vivienda y chabolismo que ha provocado el turismo elitista en esta isla mediterránea». Triste y lamentable, pero cierto.