Opinión
Atlàntics i mediterranis
Amb l’absurda fal·lera d’intentar blocar el procés d’autodeterminació de Catalunya, Europa i Espanya han perdut un grapat d’oportunitats que no eren capaços de veure quan els passaven per davant els nassos.
Comencem per Europa. La Unió Europea és un club d’estats decadents que no tenen ni mitja bufetada dins l’arena mundial. Així és com ens veu Donald Trump i així és com ens veuen Putin («un club de mariques i d’ecologistes») i el camarada Xi. Els que compten a l’hora de repartir-se el pastís planeta Terra, vaja. La Unió Europea hauria pogut deixar de ser un mer club d’estats si hagués posat, per damunt dels valors d’estat, els valors més universals als quals aspira: per exemple, amb la defensa del dret d’autodeterminació. Si, en comptes de tancar-se en l’estatalitat, l’any 2017 Europa hagués optat pels valors compartits i per la democràcia, hauria pogut fer un salt endavant que hauria estat decisiu perquè, hipotèticament, algun dia pogués comptar (si més no molt més que no ara) en la jungla que suposa l’ordre internacional. Ara la cosa es pot veure encara més clara, tenint en compte que sembla que retrocedim a l’ús de la força bruta com a argument legitimador.
De moment, Europa, la Unió Europea, ho té complicadíssim per agafar la corda dels altres tres. Necessitaria compactar-se a marxes forçades, adquirir un grau de cohesió interna que només s’assoleix amb anys de pràctica i hauria de treure totes les traves absurdes, com ara que tot s’hagi d’aprovar per unanimitat. Clar que perquè això fos possible, alguns estats haurien de deixar de tenir lleialtats partides, com ocorre, per exemple, amb el govern d’Hongria. No es pot ser alhora lleial a una Unió Europea que encara es troba en construcció i a una Rússia que malda precisament perquè Europa no es construeixi políticament. Igual que fa Amèrica: per als Estats Units, una Europa unida també constitueix una nosa, un destorb.
Espanya també hi hauria sortit guanyant, si hagués permès el funcionament democràtic el Primer d’Octubre de 2017 i n’hagués assumit el resultat. Ara mateix, la situació política, al Regne d’Espanya, resulta prou confusa. D’una banda, s’ha donat al poder judicial una exclusiva a l’hora de determinar la política que, de facto, es carrega la divisió de poders, perquè en situa un per sobre dels altres, sense cap tipus de control ni de fre. Això, encara que pugui semblar el contrari, és ben dolent per a la supervivència d’Espanya com a estat mínimament cohesionat, perquè accelera la desafecció de les nacions no castellanes. També és perjudicial per a la democràcia, tot curt, perquè determina qui pot entrar en el joc polític podent dur a terme els seus objectius i qui no. Ara mateix, segons diuen, en el clavegueram de l’Estat hi ha una forta discussió sobre si el PSOE és dels seus o forma part de l’enemic. Tot sembla que dependrà, en el futur immediat, de qui comandi dins el partit socialista.
El fet de no tenir la qüestió nacional resolta impedeix, paradoxalment, a Espanya exercir algun lideratge que tanmateix li convendria. Mentre s’hagin d’entestar a ‘pacificar’ l’interior, mentre gastin les forces intentant assimilar Catalunya (o el País Valencià o les Illes Balears), no podran exercir aquest lideratge amb tota la seua força. L’Espanya estricta, ço és la castellana, podria ser el cap de lleó del món llatinoamericà i Madrid podria ser una mena de ciutat global de la Hispanitat. Però el fet de perdre tantes forces en la batalla contra ‘l’enemic interior’ els impedeix, justament, de poder exercir aquest paper, que, a nivell internacional, a nivell global, podria ser ben lluït.
A nosaltres, als territoris que integram la Catalanofonia, el nacionalisme entotsolat d’Espanya ens allunya del nostre àmbit d’interrelacions històric: la Mediterrània. Una Catalunya independent podria ser, certament, com una mena d’Àustria (no atribuïu la referència a cap tipus de melanconia històrica) a la Mediterrània. Algun dirigent de la República Federal d’Alemanya, en privat, així ho ha manifestat. Generaria estabilitat i desenvolupament, en poder-se treure de damunt la llosa d’un finançament que només afavoreix la macrocefàlia de Madrid. Aniria bé, per tant, per a la futura cohesió d’Europa. I a Espanya li aniria bé tant per a la consolidació dels valors europeus com per al lideratge dins el món llatí.
Atlàntics i mediterranis, idò, necessitam que el Regne d’Espanya torni a la senda més democràtica per resoldre els contenciosos que encara es troben damunt la taula (es vegi o no, després d’haver tancat el conflicte en fals).
