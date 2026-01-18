Este es el lema de este año de la jornada de Infancia Misionera: ‘Tu vida, tu misión’. Esta jornada que invita a los más pequeños a descubrir ya desde su infancia cuál puede ser su misión en el mundo nos capacita a todos para descubrir que la vida es una tarea y si no se vive como tal, no es una existencia en plenitud. Todos, sin excepción, tenemos una misión. A menudo la desarrollamos en nuestro ambiente, con nuestras familias, y otras veces nos impulsa a salir de nuestra zona de confort y nos compromete totalmente. Una buena pregunta es plantearnos ¿cuál es mi misión? o ¿qué hago con mi vida?

Se trata de una jornada que viene precedida en Ibiza por otra muy distinta, pero a la vez muy real. El pasado jueves fue presentado el informe Foessa de Ibiza, el primer estudio sociológico que se lleva a cabo en nuestra isla con intención de recoger la realidad que padecen tantas personas que conviven entre nosotros. Los datos son muy preocupantes. Casi un tercio de la población vive en condiciones que les hacen vivir en la cuerda floja, que los pueden llevar a la marginación, a sentirse expulsados y excluidos de la sociedad y todo apunta al mismo motivo, la falta de una vivienda digna y asequible a la clase trabajadora. Mas de mil pisos cerrados en nuestra isla. Unos precios abusivos en los alquileres. Las instituciones públicas, de manera concreta, el Consell Insular de Ibiza, pidió a la Mesa contra la Exclusión la elaboración de este estudio por parte de esta entidad vinculada a Cáritas. Ahora es el momento, con las cifras y la realidad que el estudio refleja, de ponernos manos a la obra.

Y ahí es cuando de nuevo, se nos recuerda el lema de Infancia Misionera. ¿Cuál es mi misión ante el drama de tantas personas que no tienen una vivienda digna? No podemos permanecer indiferentes ante esta problemática. Todos los que asistimos a la presentación de los datos del estudio de Foessa salimos con la impresión de que esta cuestión es de tal envergadura que solo se puede solucionar entre todos, como nos recordó nuestro Obispo. La administración tiene mucho que hacer, asegurar que los arrendatarios puedan percibir su alquiler, que puedan recuperar sus viviendas en condiciones dignas… pero también todos tenemos una misión a la hora de buscar soluciones y abrirnos a una realidad que pasa por la acogida de los que viven a nuestro alrededor y ver que son ciudadanos que no pueden vivir con la angustia de no tener un lugar digno donde vivir.