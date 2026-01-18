Radiografía social de Ibiza demoledora: ahora toca actuar

El ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social en la isla de Ibiza’ que ha elaborado la Fundación Foessa para Cáritas, cofinanciado por el Consell, constituye una radiografía demoledora sobre la situación social de la isla, donde una de cada cinco personas (alrededor de 32.000) está en situación de exclusión social y tener trabajo no asegura salir de la pobreza. La dificultad de acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, es el principal factor de exclusión social y de desigualdad en Ibiza y afecta a uno de cada tres residentes, que en muchos casos, se ven expulsados de la isla o no pueden tener una vida digna. Además, unos 8.000 hogares están por debajo del umbral de la pobreza severa tras pagar la vivienda y los suministros básicos.

Son solo algunas de las alarmantes conclusiones del estudio, obtenidas a partir de unas extensas encuestas efectuadas en 359 hogares de la isla, donde han recogido datos sobre más de 800 personas. El estudio constata y pone cifras a una realidad que ya hace años que es patente: el monocultivo económico, basado en el turismo, genera ingresos y empleo, pero también desigualdad y exclusión social: es a la vez «motor de riqueza y fábrica de precariedad».

La mayoría de las personas que residen en condiciones de hacinamiento, insalubridad o en chabolas, tiendas de campaña o vehículos, tienen empleo; pero sus ingresos no les permiten sobrevivir dignamente y están en situaciones más o menos severas de exclusión social. Aunque el 80% de la población está integrada, gran parte se encuentra en la cuerda floja y es muy fácil que pasen a una situación vital crítica por la inseguridad existente a la hora de conservar la vivienda y la precariedad e inestabilidad laboral.

Este ambicioso informe, realizado sobre el terreno y que tiene la garantía de la prestigiosa Fundación Foessa y de Cáritas, es una herramienta muy valiosa que debe servir como base para la acción de las instituciones públicas y de las entidades dedicadas a la acción social. Nunca se había hecho un estudio tan en profundidad sobre la exclusión social en la isla. Es sin duda encomiable que el Consell lo haya hecho posible financiando los trabajos del estudio, pero ahora es el momento de actuar y decidir qué medidas se pueden impulsar para corregir la deriva excluyente que arrastra a una parte muy importante de la población ibicenca.

Una problemática tan compleja no es fácil de resolver. Requiere actuaciones en muchos frentes, sostenidas en el tiempo, coordinadas entre todas las administraciones y, a ser posible, que queden al margen de los vaivenes políticos. Desde luego, no es una tarea que competa exclusivamente al Consell ni que esta institución pueda hacer en solitario, pero sí que debería liderar y guiar la acción pública, implicando a todos los actores, para afrontar el tremendo reto del «cambio profundo de modelo» que el Informe Foessa considera necesario en la isla para reducir la exclusión social.

El Consell pidió y financió la elaboración del Informe Foessa específico para Ibiza a instancias de la Mesa sobre la Exclusión de Ibiza, que sigue siendo una plataforma colectiva de trabajo ciertamente útil para avanzar en la lucha contra esta lacra que está minando los cimientos de la vida en la isla.

El estudio concluye que se debe adoptar una estrategia que dé prioridad al derecho a la vivienda sobre su valor de mercado, puesto que «sin una política de vivienda seria, la mejora económica no se traduce en integración social». Por eso, la Fundación Foessa y Cáritas proponen, además de ampliar el parque de vivienda de alquiler social, aplicar mecanismos que permitan frenar subidas abusivas de precios. Es decir, no se puede seguir dejando que un mercado roto por la especulación desaforada siga impulsando una subida desorbitada y sin límite de los costes, pues esta dinámica es la que nos ha conducido a esta situación social desastrosa.

El documento subraya especialmente también la preocupante situación de vulnerabilidad de los menores, pues casi uno de cada tres se encuentra en exclusión social en la isla. Es un dato tan escandaloso que resulta inconcebible.

Para actuar, necesitamos conocer, sostiene el sociólogo responsable del Informe Foessa, Thomas Ubrich. Pues bien, ya tenemos el diagnóstico, ahora el Consell y las demás instituciones insulares deben estar a la altura del enorme reto que tienen ante sí y abordar la siguiente fase: la de la acción, en la que deberían estar abiertas a todas las medidas que puedan ayudar a reducir la exclusión social que ha llevado a Ibiza a una situación límite.

En este contexto, enormemente preocupante, abordar el problema de la vivienda debe ser una prioridad, pues el estudio constata que es el «epicentro de la crisis». Cáritas y Foessa exigen «políticas valientes, concretas y evaluables que aseguren el cumplimiento efectivo de los derechos humanos» y recuerdan que es obligación de todas las administraciones: «El futuro de Ibiza pasa por la sostenibilidad económica, social y ambiental, sin dejar a nadie atrás».

Ahora es el turno del Consell porque ha sido la institución que ha tomado la valiente iniciativa de obtener un retrato fiel de la realidad social de la isla. Hay que actuar cuanto antes y de forma decidida para dar esperanza a una sociedad que está sucumbiendo, víctima de un modelo que, a la vez que genera riqueza, produce desigualdad y fractura social.