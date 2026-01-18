Atentados constantes

La constante epidemia de pintadas que sufre Zamora, especialmente las que se perpetran en bienes del casco antiguo, han sido consideradas por la pertinente autoridad como «atentados» contra el patrimonio histórico. Están echando a perder las viejas piedras que se levantan por doquier en la ciudad, albergando templos, museos y viejos palacios. No quiero pensar lo que puede ocurrir si logran acceder al interior de sus objetivos.

Esta vez le ha tocado a la muralla desdentada de la vieja y resiliente Zamora, recibir el «toque» vandálico de unos niñatos que se refugian en su minoría de edad para cometer sus fechorías. Como si esa condición jurídica tuviera asegurado el pasaporte hacia la impunidad... Si no se les puede castigar de una manera, habrá que hacerlo de otra, en efectivo, que afecte directamente a la economía de los padres. Ya vería usted qué pronto se acababa con el problema. Poner a los culpables confesos a limpiar lo que han ensuciado me parece insuficiente.

Volvemos a tener a Zamora hecha un asquito y no hay forma de acabar con el problema. La hay, pero la autoridad política no quiere enfrentarse a ella. Prefieren gastarse una pasta gansa en la limpieza de los edificios afectados antes que poner remedio a este feo asunto que, lejos de remitir, aumenta. Solo que ahora, además, los pintamonas son selectivos, se van a lo grande, a las piedras monumentales. Más cámaras en la calle y no solo para el tráfico de vehículos. Y a los que identifiquen, que les metan un poco de miedo en el cuerpo.

Mucho me temo que ni miedo ni vergüenza tienen. A la Policía hace tiempo que le han perdido el respeto, a las agresiones que sufren tantos y tantos agentes de la autoridad me remito. No pueden atar de pies y manos a la autoridad policial, como vienen haciendo de forma ridícula. No seré yo quien apruebe los métodos que emplean los uniformados en ocasiones en Estados Unidos, pero tampoco lo que ocurre aquí en España, donde los de siempre cuando levantan el índice acusador es para señalar a la Policía y hablar de violencia policial. ¿Y la agresión ciudadana?

Cuando se observen actos de este tipo, lo que tenemos que hacer es denunciar, es avisar a la Policía. La colaboración ciudadana es de vital importancia.