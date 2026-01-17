Este año lo he empezado con mi récord de buen propósito efímero: lo de volver al gimnasio me duró cinco días, exactamente, ni siquiera sobrevivió a la mañana de Reyes. Me decía mi madre que había oído a alguien comentar que es un error tomar decisiones trascendentales con el cuerpo hasta las orejas de azúcar, que es lo menos que se puede esperar de unas navidades como dios manda. La hiperglucemia te lleva a tener una visión distorsionada del mundo y de tus propias posibilidades (y de la firmeza de tus convicciones), que es peor, así que conviene dejar en suspenso los buenos propósitos para el nuevo año hasta después de digerido el roscón de Reyes, sobre todo para no anunciar a bombo y platillo tus retos y después quedar como una inconstante y encima, bocazas. Luego, con las neuronas recuperadas de la sobredosis de azúcar, las cosas se ven mucho más claras: ya puedes volver a ser realista y, sobre todo, práctica.

Y como diría mi padre levantando una ceja y la mitad del labio superior, hija, es que tienes respuesta para todo, pues voy a exponerla: la capacidad de adaptación, que en la naturaleza es lo único que garantiza la supervivencia en un mundo hostil, es fundamental para ser medianamente feliz -o al menos, para poder salirte por la tangente a tiempo-. Se impone la cruda realidad: el gimnasio implica madrugones o acabar a las mil; hace un frío polar al que no estamos acostumbrados en la isla de la eterna primavera; los horarios imposibles de este oficio, el más bello del mundo, a decir de García Márquez, pero también más imprevisible, absorbente y esclavo; tengo una perra deseosa de ver mundo y olisquear cada esquina y hierbecilla del barrio… Así que ante los obstáculos, soluciones. Se impone mi lado práctico sobre el masoquista, rebajo el propósito y lo de volver al gimnasio lo convierto en hacer más ejercicio en casa. He repartido por el salón mancuernas, esterilla, bloque, cintas, pelota de pilates y demás aparejos gimnásticos junto a la bici estática-perchero-mesa auxiliar para darme por aludida cuando vea de reojo el despliegue desde el sofá… En cuanto acabe la serie me pongo. O ya si eso mañana.