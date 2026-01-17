Opinión
L’emèrit se’n va de festa
(«Però ara, aquests dies, una vaga resplendor prolonga la llum somorta sobre la individualitat dels escassos vianants que tornen pels camins. És la lluna de gener...». ‘L’any en estampes’, M. Villangómez). Llavors l’emèrit, era el moment oportú i necessari, se’n va anar de festa i així es va manifestar a nivell popular. La festa era literària i els llocs, l’escenari principal, la biblioteca de Can Ventosa, clam i ressò d’esdeveniments culturals de significació reveladora alhora aquí, a casa nostra. Perquè el llibre, qualsevol llibre, la seva presentació és a la vegada un acte social, una crònica rosa no a l’estil ¡Hola!, que no voldria ara ser impertinent, però sí una mica. La cultura, tota la cultura n’és relacionada amb el vi, un tros de flaó, empanades de Can Vedell... Parles amb la gent, et connectes amb la humanitat i amb una mica de sort coneixes a la persona de la teva vida i la nit, tota la nit, es clausura de formes i maneres esplèndides. Tot això clar i ras pot despertar les sensibilitats de literats i altres derivacions de pedra picada. En el vi està la veritat com deia aquell. A l’acte representatiu, i l’emèrit va anotar algunes inexplicables absències, s’aplegaren entorn del món de la poesia per fer feliç una vegada més al poeta que viu i només per això per la glòria, la fama i l’èxit clamorós viu ell. Coses que passen de la vida que passa i tal dia farà un any. O no. L’autor, tranquil i serè va voler explicar a la periodista i de forma fragmentada el llibre en qüestió. «Me apetecía hacer una especie de memorias concentrándome en los años sesenta, que es cuando Ibiza empezó a abrirse al mundo. Es un retrato sentimental de aquella década y de principios de los 70, y también es un homenaje a Frank Sinatra, que es uno de mis cantantes preferidos...». Nit de gener, lluna oberta i sostenible, ritme de rock and roll al carrer i Donald Trump, un gàngster que ens volia amargar la cosa. Molts anys i bons. I feliç lectura.
