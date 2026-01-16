El verano de Ibiza ya está aquí (horreur!)

Estábamos tan felices (salvo los días de frío) en el invierno tranquilo de la isla, pensando que aún nos quedaban unos mesecitos de calma, disfrutando de las carreteras vacías, de los horizontes diáfanos, de los paseos solitarios por las playas, del silencio, de las puestas de sol sólo para nosotros... Estábamos tan felices gozando de la isla... Y entonces despertamos.

Sí. No ha acabado enero y ya nos hemos caído de la cama. En pleno sueño húmedo. El despertador de la temporada nos ha dejado KO. Apenas hemos salido de la Navidad y ya tenemos encima los openings de las discotecas, el cambio de cromos de djs y fiestas entre los clubes, los nuevos restaurantes de chefs de renombre que abrirán este verano...

La isla empieza de nuevo a desperezarse sin apenas haber podido dormir. Y, oigan... el soniquete es el de siempre. Si hay un propósito de año nuevo que no se cumple jamás no es ninguno de los tradicionales, sino el de que el próximo verano la isla será diferente, más amable, más humana, menos rara. Pero no. De la misma manera que el área de influencia de la Navidad ya no respeta la barrera natural que hasta hace poco era Halloween y Santas y Chuckys conviven en los escaparates, la temporada de Ibiza tampoco respeta ya la muralla del carnaval, que nos resguardaba de los ecos adelantados de la masificación, las playas llenas, la movilidad imposible, los abusos en algunos restaurantes, la tasa de influencers por metro cuadrado disparada, los trabajadores viviendo en asentamientos, los megayates en el puerto...

Aún faltan unos cuatro meses para llegar a eso, lo sé, más de una estación, sí, pero es lo que viene a mi mente cada vez que leo que un megachef desembarcará en la isla para montar su restaurante (a ver cuántas temporadas dura), que tal dj ha fichado por la discoteca X, que ya están a la venta las entradas de los openings, que un hotel se pasa al sector del lujo, que los Erasmus vuelven a la isla... Vaya, que el calorcito y los chapuzones en la playa aún quedan lejos, pero ya tenemos aquí las sombras de la temporada. Una más.