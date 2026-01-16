Me parece un chiste

¿Qué embolado se le ha vendido a la Comisión Europea para seleccionar a nuestra ciudad, Vila, como finalista del Certamen Pionero Verde de Turismo Inteligente 2026, reconocimiento que distingue a las candidatas más comprometidas con el turismo sostenible? Desconozco qué proyectos supuestamente brillantes hemos presentado en Bruselas y alucinaré si Ibiza consigue ser en Europa un referente de Turismo Verde. ¡De locos! Lo lamentable y cómico de esta pretensión es que nuestros mandatarios crean, sin engañar ni engañarse, que nuestra ciudad es un verdadero ejemplo de verdor y sostenibilidad medioambiental. ¿Cómo se atreven a defender semejante majadería? ¿En qué mundo viven? ¿De verdad piensan que tenemos una ciudad innovadora y respetuosa con el entorno? Quiero pensar que la Comisión que gestiona el reconocimiento de marras puede haber aceptado la candidatura de Vila por el peso internacional que tiene la marca Ibiza, pero dudo mucho que nos llevemos el gato al agua si no se oculta la realidad y no nos inventamos –y se las tragan- maravillas que no tenemos.

Si la propuesta que hacemos es honesta, espero que no se oculte la verdadera situación que tiene la ciudad, el gueto de la Penya, el vaciamiento de la Marina y Dalt Vila, el número de coches que circulan por nuestras calles convertidas en un demencial aparcamiento, los atascos que se producen en sus entradas y salidas, la falta de espacios verdes, el horror urbanístico del frontis de la bahía y un Ensanche abigarrado, con calles estrechas y edificios altos que, como gran cosa, tiene unas palmeras en los chaflanes porque otra cosa no cabe. La verdad es que tenemos una ciudad incómoda, que ha crecido mal y que suma una larga lista de carencias que, visto lo visto, no están en el camino de solucionarse. Los problemas que arrastramos están enquistados y sumamos problemas nuevos como el de la vivienda y sus precios escandalosos, el chabolismo, la inmigración y el abismo que ya tenemos entre ricos y pobres. A partir de este escenario, la propuesta de presentar a nuestra ciudad como ejemplo verde, dinamizador y respetuoso con el entorno, parece un chiste. Por supuesto, de mal gusto.