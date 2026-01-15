La osadía del ministro por felicitar al Consell

El hecho de que sorprenda a la mayoría que un ministro del Gobierno central del vapuleado Pedro Sánchez valore y agradezca el esfuerzo del Consell de Ibiza por controlar la oferta ilegal de alojamientos turísticos es una clara muestra (como si no hubiera decenas más cada día) de la polarización de la política española. De que la calidad democrática cae desde hace tiempo a medida, curiosamente, que el descerebrado de Donald Trump se orina sobre la de su país y el Derecho Internacional.

Por fortuna, en este y en todos los países del planeta hay diversidad de opiniones. Y en los democráticos, entre los que todavía tenemos la suerte de contarnos (por ahora), debemos exigir a la clase política que respete esa diversidad. Aunque ojo, eso no quiere decir que todo esté permitido. Hay que respetar el derecho a decir lo que quieras, pero no hay que respetar todas las opiniones. Y menos ahora cuando la ultraderecha se está abriendo camino a empujones y a base de populismo barato y sucio.

El Consell de Ibiza ha iniciado esta batalla contra el intrusismo consciente de que existe un problema grave, y no sólo turístico sino principalmente de vivienda. Y si un ministro de Sánchez, en este caso de Sumar, le felicita por ello debe ser considerado como algo absolutamente normal. Por desgracia, hay partidos y políticos (tanto de extrema derecha como de extrema izquierda) que tienen como premisa echarle la culpa al contrario en un esfuerzo, se supone, de erosión continuada para destruirlos y ganar puntos. Y es una pena porque cobran, todos, del erario público y se deben a todos los ciudadanos, piensen o no como ellos, y al interés general por encima del particular.

La pelea política siempre estará ahí, ha sido es y será una constante e incluso puede ser beneficiosa. Pero lleva años alejada de la confrontación de ideas y proyectos; ahora sólo vale descalificar (al ministro le estarán corriendo a gorrazos desde su partido). Y ante los tremendos y abrumadores retos a los que se enfrentan Ibiza y Formentera, o vamos todos a una o nos vamos todos al carajo. Y ojo porque no estamos tan alejados del precipicio...