Opinión
Una derrota tras otra
Más que el propio contenido del filme, lo que resulta revelador es que Hollywood, al premiarlo con varios Globos de Oro, haya optado por ‘Una batalla tras otra’ como gran película del año, encaminándola a los Oscar. Yo lo pasé bastante bien al verla hace meses, como ya conté aquí. Es un chisporroteo tardío, a ratos divertido, de lo que haya en la memoria colectiva (algún superviviente, hijos, nietos, mitos, rebotes) sobre las rebeliones de los años 60 del pasado siglo, en clave de parodia, sátira, farsa o incluso comedia gamberra, aliñado con un toquecito emocional de su épica radical. El resultado denota la impotencia para colocar actualmente (o sea: «que alguien se ponga») mensajes críticos con el sistema sin recurrir al viejo fondo de armario antisistema, ahora en modo disparate. Un desahogo sarcástico para salvar la cara, pero con un melancólico fondo de resignación.
