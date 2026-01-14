Cada vez más solos en compañía de la IA

La realidad, a veces, supera a la ciencia ficción. Cuando vi la película ‘Her’, de Spike Jonze, allá por 2013, jamás pensé que el escritor solitario que se enamoraba de su sistema operativo, Samantha, se convertiría en un espejo de nuestra sociedad. Lo que me pareció una fantasía futurista, hoy, al parecer, es una tendencia creciente.

Hace poco leí un artículo sobre un estudio que exploraba a gran escala cómo los adultos están utilizando la inteligencia artificial con fines románticos. La noticia me hizo volver a aquella sala de cine con sensación de vértigo.

Hablaba de personas que encuentran en las IAs a sus «parejas virtuales». Y es que hay chatbots diseñados para ser más que asistentes: son compañeros emocionalmente sintonizados, siempre están disponibles, pacientes y, sobre todo, son personalizables. Ofrecen la pareja ideal sin las complicaciones, los conflictos o la imprevisibilidad de una persona de carne y hueso.

Me explota el cerebro. ¿Hasta dónde llegará esto? Las IAs, por muy avanzadas que sean, no tienen emociones propias. Ni tampoco un cuerpo. Están programadas para simular la empatía y devolvernos exactamente lo que queremos oír. El vínculo que se genera, aunque sea real para el usuario, es esencialmente un espejismo.

La soledad es la mayor epidemia de nuestros días y me parece paradójico. Nunca hemos estado tan conectados y, a la vez, tan solos. Cada vez más personas se sienten aisladas, y estas herramientas de inteligencia artificial, creadas en parte para paliar esa soledad, parecen estar ampliándola. Ofrecen vínculos sin conflicto, sin esfuerzo y sin riesgo, pero también sin verdad.

Como en ‘Her’, no es la tecnología el problema, sino lo que revela: una huida de las relaciones reales, complejas e imperfectas. La ciencia ficción ya lo advirtió. Tal vez la soledad no se combata con simulaciones, sino volviendo a mirarnos de frente, tocándonos, discutiendo, reconciliándonos. Viviendo.