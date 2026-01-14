Miedo a lo desconocido

Nunca fui un valiente sin causa, ni siquiera algo intrépido, ni tuve suerte en la lotería. Aunque después de ver Robin Hood o similares abracé la utopía en silencio, no fuera que mi padre montara en cólera por lo de «no te metas en política» cuando ya estábamos hasta el tuétano. Luego entiendes que el «sin novedad» es el lugar idóneo para seguir tus anhelos personales, pero sobre todo profesionales. Te instalas en la rutina del día a día en aquello que conoces por oficio y a la postre adivinas que eres un conservador, que ni siquiera un día pudiste ser revolucionario. Lo único que conservo del Che (incluso después de haber completado su Ruta 40) es una moneda de 3 pesos cubanos donde reza aquello de «patria o muerte». En esas estamos, riendo de las bravuconadas de un personaje de comic (no confundir con Mortadelo, quizás más con Filemón) rodeado de bufones de la corte del siglo XV transportados por aquellas películas de regreso al futuro a un siglo XXI que ni les gusta ni entienden. Pero llega el día 3 de enero, con el Dakar en marcha y los magos de camino al portal de Belén, y el personaje en cuestión se sale de la comedia de enredo a lo Louis de Funes y se convierte en el personaje surrealista de un nuevo sueño de Charles Chaplin con el dictador 2. Secuestra al otro malo de la peli, le roba lo que tiene y asegura que la justicia y el orden pasa solamente por el suyo, el muy suyo, diría yo. No contento y con su pueblo adocenado a modo de el silencio de los corderos. Envalentonado por el miedo escénico de la vieja Europa en periodo de ni está, ni se le espera. Amenaza con acabar con mi orden y encima repudia cualquier opción que no sea la concesión del Premio Nobel de la Paz. Necesita un psiquiatra y el pueblo americano una dosis de autoestima (yo la combinaría con alguna dosis de inteligencia) para acabar por la vía democrática con esta barbarie televisada. Mucho me temo, después de un 6 de enero del 21 y de lo de Minnesota de hace cuatro días donde un asesinato televisado se convierte en defensa propia en el salón oval. No tendremos el menor resquicio de esperanza a qué el tipo deje sus sueños de grandeur napoleónica y regrese a los principios básicos de la convivencia pacífica. Vamos, a la normalidad de los que no queremos más sobresaltos que los del cambio climático.