A mediados del pasado mes de octubre, el gigante del entretenimiento televisivo Paramount Network anunció que, tras cuarenta y cuatro años de emisión ininterrumpida, esta institución cultural cerraba definitivamente las puertas el 31 de diciembre de 2025 a muchos de sus canales. Se trataba de una decisión que marcaba el cierre de un ciclo para la cadena que cambió las reglas del juego en la industria musical, haciendo del videoclip el complemento ideal de las canciones. Pero voy a centrarme solo en MTV Music.

MTV (acrónimo de Music Television) era un canal de televisión por suscripción estadounidense que empezó a emitir en agosto de 1981. En enero de 2016, aproximadamente 90,6 millones de hogares en Estados Unidos recibían la señal de la MTV. A Europa no llegó hasta 1987, emitiendo desde Londres y con una programación común en inglés. Su rápido crecimiento derivó posteriormente en versiones adaptadas para los distintos países. En los años 90 no había pub, disco-bar, tugurio o gario que se preciara que no tuviera este canal puesto en su televisión a todas horas, aunque luego la música de fondo muchas veces no se correspondiera con las imágenes. Daba igual. Su icónico logotipo era hipnótico y lo llenaba todo.

La MTV creó hasta unos prestigiosos premios musicales que utilizaba la marca alrededor del mundo. Era un canal enfocado, sobre todo, a jóvenes talluditos porque su contenido principal era la música, pero desde hacía algunos años empezaron a emitir series y espacios de reality shows (telerrealidad), en busca de la consolidación y ampliación de la audiencia. No se consiguió. El cambio de paradigma que significaron el streaming (transmisión en vivo y en directo) y las redes sociales ha transformado el modo de consumir contenidos audiovisuales en todo el mundo por las nuevas generaciones, principalmente. Hoy en día, el panorama audiovisual global se transforma con suma rapidez y da paso a algo que se creía impensable: el cierre de canales televisivos que transformaron la industria. Las audiencias no responden y el negocio no da. Este cierre es un recordatorio de que la música ya no se consume en horario televisivo, sino bajo demanda, al igual que la venta de discos, que se ha reducido a la mínima expresión.

MTV combinaba videoclips, reality shows, entrevistas y programas de entretenimiento que definieron la cultura pop juvenil. A su vez, fue plataforma de lanzamiento para artistas y un referente estético que ha dejado huella en varias generaciones. De la chistera se sacó noches mágicas y conciertos que han quedado para la historia. Entre aquellas novedades quiero destacar los conciertos unplugged (desenchufados) que se grabaron en los años 90 en diversos lugares, siendo los Sony Studios de Nueva York los más emblemáticos. Y de entre todos ellos, uno que brilló y sigue brillando con más intensidad que los demás: el del grupo NIRVANA. Si no lo han visto, algo que dudo, no esperen a mañana para hacerlo.

Sus tres músicos, más una violonchelista y un guitarrista rítmico, hicieron las delicias del público allí presente, y de los millones de espectadores que lo hemos visto innumerables veces a través de las pantallas. Sentados, sin las estridencias ni distorsiones habituales del sonido grunge, y sin los himnos explosivos que los habían convertido en la banda del momento, probablemente nos deleitaron con el mejor MTV Unplugged de la historia.

Con un público entregado, los focos apuntando justo donde debían, rodeados de cortinas de terciopelo granate, ramos de calas blancas estratégicamente colocados, velas y hasta una lámpara de araña colgada del techo, nada quedaba al azar ni a la improvisación. Las cámaras moviéndose al ritmo de la música y enfocando en cada momento a quien debían, nos trasladaron la magia de un momento eterno. Ese día, Kurt Cobain decidió mostrarnos otra cara, más frágil, más cruda y también más profunda. Tocó su guitarra con una sutileza y una ternura que solo los zurdos son capaces de conseguir, inmortalizando una actuación de canciones propias y versiones escogidas, con una sensibilidad y una emotividad sublimes que sorprendieron y cautivaron incluso a los fanáticos más fieles y exigentes. Entre ellas destacó ‘The man who sold the world’, una reinterpretación del clásico del camaleónico y genial David Bowie. Aquella versión eclipsó a la canción original de 1970, algo únicamente al alcance de los genios que son capaces de mostrar toda su esencia vital, desarrollar su alma al completo, desprenderse de ella y dejarla entre nosotros para la eternidad. Más de estos espíritus admirables necesitamos, y que sus dueños no tengan la necesidad de abandonarnos tan jóvenes.