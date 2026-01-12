Cuando Trump invada Ibiza

Dado cómo hemos empezado el año, no descarto nada en el futuro inmediato. Por ejemplo, que un día amanezcamos bajo una lluvia de misiles (que destrocen el Castillo, y a empezar de nuevo), desembarque en ses Figueretes un comando de los Navy Seals (los ‘gordos’, los llaman por su corpulencia) para extraer al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, por no haber favorecido a una major de Hollywood en el rodaje de ‘La vida islados’, y que Donald Trump, desde Mar-a-Lago, intervenga el turismo ibicenco. Ya veo a Mariano Juan de presidente títere lloriqueando por una señal de vida de Marí (vestido en el Centro de Detención Metropolitano con chándal de Nike y deseando happy new year a sus carceleros) y rogando su liberación mientras entrega al presidente naranja (ya sólo por escribir lo del color de su piel, los Delta Force vendrán esta noche a por mí, o algún ICE me meterá un tiro en la cabeza como a Renee Nicole Good por ser un sospechoso latino) las llaves (doradas, para hacerle la pelota) del sector turístico y le regale sa Conillera, envuelta en papel de celofán (que a Trump le gusta lo horterilla), para su disfrute personal. Ya veo al presidente zanahoria (con esto, remuerto estoy o, como mínimo, en Guantánamo) pidiendo ayuda a su amiguete Netanyahu para, tras barrer con obuses Platja d’en Bossa (y, de paso, los poblados chabolistas), reconvertirla en una nueva Las Vegas. Aunque no hay que descartar que, para ahorrarse unos Tomahawk, antes ponga precio a Eivissa: un cheque en blanco a cambio de la isla para no tener que mandar aquí a los Marines, no sea que los del MAGA se le quejen de que se derrama sangre americana en suelo extranjero. De no haber acuerdo, invasión garantizada. Eso sí, previo contacto con la población inuit, perdón, con la nación originaria ibicenca, para ganarse su voluntad, especialmente con las formaciones que claman la independencia de Mallorca y la prohibición de hornear allí flaons, para lo que no hay que descartar que Trump mantenga un encuentro con Pep Pujol. Ustedes, pobres ingenuos, creen que nada de esto sucederá, que estamos a salvo, pero lo mismo pensaba Mette Frederiksen y están a punto de invadir su país. Pongamos las barbas a remojar.