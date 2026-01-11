Los jóvenes deben tener futuro en Ibiza

Las Pitiusas llevan ya tiempo en situación prácticamente de pleno empleo y con una pujanza económica que sin embargo no se extiende a los trabajadores, tal y como advierten los sindicatos. Llama la atención también que la patronal Pimeef, que agrupa a las pequeñas y medianas empresas que conforman la mayor parte del tejido económico de Ibiza y Formentera, asegure que esa buena marcha económica tampoco se está traduciendo en una mejora de la facturación.

En este contexto de buenas cifras macroeconómicas, sigue agravándose sin embargo el problema de la falta de vivienda asequible para los residentes, pues nada detiene la especulación desaforada, a pesar de la lucha contra el alquiler turístico ilegal que ha emprendido el Consell de Ibiza; una lucha que, aunque resulte imprescindible, no es en absoluto suficiente, pues hacen falta otras medidas complementarias y disruptivas, urgentes, que no se están tomando: entre ellas, limitar la subida de los alquileres y proporcionar un marco de garantías y confianza a los propietarios para que saquen al mercado sus viviendas cerradas. Es relevante también que la gran mayoría de las viviendas que se construyen están destinadas a personas o empresas con alto poder adquisitivo, es decir, que las nuevas edificaciones no están pensadas para residentes, ni para familias de clase media y menos aún para los jóvenes.

En este contexto tan complicado, en el que por una parte hay empleo (otra cosa es que sea de calidad) pero la vivienda es un bien inalcanzable, tanto en propiedad como en alquiler, los jóvenes figuran entre los más perjudicados, pues se encuentran con que no tienen posibilidades de emprender un proyecto de vida independiente de su familia en su propia tierra, pese a que consiguen trabajo con facilidad y tienen, en general, una buena cualificación. Están abocados a emigrar para buscar horizontes vitales fuera de las Pitiusas o a renunciar a emanciparse, algo que sí pueden hacer con sus ingresos en otros lugares de España.

La nueva Associació de Joves d'Eivissa, que se presentó el pasado 4 de enero, nace precisamente para reivindicar el derecho de los jóvenes a poder seguir viviendo en la isla, a no verse expulsados de su tierra. La aparición de esta agrupación juvenil es importante, porque alza la voz de una franja de la población que hasta ahora ha permanecido silenciada, cuando es precisamente la que más sufre el problema de la carestía de la vivienda en la isla. Así que hay que aplaudir la iniciativa de estos jóvenes y su espíritu crítico, así como esa actitud de no resignarse ante lo que no deberíamos resignarnos de ningún modo como sociedad, porque la vivienda es un derecho fundamental para poder disfrutar de una vida digna y porque no puede consentirse que las nuevas generaciones se vean obligadas a abandonar la isla, a perder sus raíces, para poder desarrollar su propio proyecto vital. No se puede permitir que la vivienda sea un bien para especular y lograr una altísima rentabilidad en un mercado que está roto y que hay que intervenir antes de que la crisis social empeore todavía más.

La nueva asociación abandera también la protección del territorio y la cultura local, y denuncia las consecuencias del monocultivo turístico, especialmente sobre los jóvenes que quieren seguir viviendo en la isla y topan con que estas circunstancias tan hostiles les expulsan.

Precisamente la próxima semana Cáritas presentará el informe Foessa sobre exclusión social centrado únicamente en Ibiza, que se prevé que arroje unas conclusiones muy alarmantes sobre cómo la vivienda se ha convertido en el principal factor de exclusión social, en una isla de economía boyante que no revierte en los trabajadores.

Los responsables de las instituciones deben ser conscientes de que la crisis social provocada por la falta de vivienda y su precio desorbitado es el principal problema de Ibiza y Formentera: no es una maldición divina, es un problema muy complejo que se debe abordar desde la política. Los sindicatos, empresarios, Cáritas y ahora los jóvenes (cuya voz debemos escuchar y tener muy en cuenta) coinciden en que no se puede esperar más. La situación es extremadamente grave.