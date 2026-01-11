El presidente estadounidense, Donald Trump, es difícil de entender y también de comprender. Ni la propia Melania lo entiende. Simplemente se deja querer. Es lo mejor que puede hacer con un hombre imprevisible e impredecible como su marido. Cuenta Melania a su favor con un físico impresionante y un hijo que es clavadito a Trump. No puede negar que es su padre.

Después de dejarnos impactados con el asalto del cuerpo de elite ‘Delta Force’, en el que solo faltó Chuck Norris, al palacio presidencial de Maduro, ahora nos sorprende confiando a la mano derecha de Nicolás, la transición de Venezuela. No me extraña que los líderes opositores no salgan de su asombro. Corina Machado, que debiera liderar la transición hasta nuevas elecciones, lo lleva crudo por un motivo: se alzó con el Nobel de la Paz que ambicionaba Trump y eso los celos de Trump no lo pueden soportar.

Descartada por el propio Trump para ponerse al frente del país, Edmundo González Urrutia, Juan Guaidó y Leopoldo López constituyen la alternativa que todos esperan. Pues no. Trump ha elegido a la que se coló un buen día en el aeropuerto de Barajas, sin permiso de la UE, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, ahora presidenta en funciones, aquella del lío de las maletas con no se sabe si llenas de oro o de dólares que van a seguir siendo un dolor de cabeza constante para Sánchez. La misma que de malas maneras y con voz autoritaria, está acostumbrada a mandar y que no le rechisten, exigía a Donald Trump una «prueba de vida» del presidente Nicolás Maduro. No hay quien lo entienda, de verdad.

Por si se le pone chula, Trump ha advertido que si Delcy «hace lo que queremos», Estados Unidos no desplegará tropas en Venezuela, de otra forma, ya sabemos cómo se las gasta el presidente. No veo a Delcy como interlocutora de Trump pero después de haber visto lo que le ha ocurrido a su amado presidente, puede que experimente no ya un cambio sino una metamorfosis en profundidad y se adapte a las exigencias trumpistas. Pensándolo bien, en verdad, no hay quien lo entienda ni hay quien los entienda.