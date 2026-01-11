Finalizan las fiestas

Paseas por las calles y ves como los escaparates ya han quitado la decoración navideña, incluso ya se preparan para carnaval, aunque falta más de un mes. Y eso que todavía nos queda la fiesta que celebramos hoy del Bautismo de Jesús para finalizar dichas fiestas.

Finalizan unas fiestas y empiezan las rebajas. Todo son incentivos para gastar incluso lo que no tenemos. El consumismo es la cultura imperante. Un consumo excesivo que pone en peligro, ya no solo la estabilidad de la Casa Común, de la Creación, sino también la estabilidad emocional y la autoestima de toda persona que se ve reducida a ser sujeto de consumo.

Una semana en la que Caritas presenta el informe Foessa realizado en Ibiza. Un estudio exhaustivo sobre la exclusión y el desarrollo social que se está dando en nuestra isla.

No conozco los resultados del estudio, pero imagino que dejará en evidencia el problema que es la raíz de todos los problemas, la falta de vivienda. La realidad de los asentamientos, las infraviviendas que obligan a muchos a vivir en unas condiciones indignas. Los elevados precios de la vivienda que hace que por mucho que uno trabaje y gane un sueldo más que digno, no le dé para poder pagar un alquiler.

Es cierto que hace falta un estudio que respalde las decisiones que se tienen que tomar, pero este estudio tiene que ir acompañado de respuestas valientes para que no queden en papel mojado.

Los compromisos están, las soluciones se ven, falta decisión. Falta concienciación por parte de todos, para dejar de especular con algo tan vital como es la vivienda.

Otra problemática que tenemos en nuestra isla, y que seguramente también reflejará el estudio, es fruto del consumo de estupefacientes y del alcohol, como son los problemas de salud mental. Un campo en el que también nos queda mucho trabajo por hacer y en el que encontramos muchas carencias en medios y personal.

Después de Navidad, entre rebajas y gangas, y antes de los disfraces de carnaval está bien poder descubrir cuál es nuestra realidad y tomar cartas en el asunto.