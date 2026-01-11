Casas para que viva la gente

Felicidades a Sigma Dos por el contrato. Pero que el Govern anuncie a estas alturas el arranque de la enésima encuesta para averiguar las necesidades de vivienda en las islas, me parece una inocentada a destiempo. ¿En serio aún no las conocen? ¿O simplemente marean la perdiz tras el estrepitoso fracaso de su plan estrella para sacar pisos al mercado sin toserle a los especuladores? Aquel milagroso ‘Alquiler seguro’ que proporcionaba la tan mentada «seguridad jurídica» a los propietarios mientras les permitía seguir cobrando alquileres indecentes —hasta 2.100 euros en Ibiza—, con el 30% a cargo del erario público.

Al menos, el vicepresidente Toni Costa parece tener claro el «diagnóstico real», sin sondeos: «Faltan viviendas plurifamiliares y sobran chalets», explicaba al periodista Guillem Porcel en una entrevista publicada en este diario el pasado 4 de enero. Una frase con gancho periodístico pero que, sin embargo, se queda muy corta para un ibicenco que conoce la realidad de su isla. En esta Ibiza de boato ajeno y despilfarro, donde las mansiones se han comido el campo con los parabienes de las administraciones públicas, hasta el piso más castigado es ya un «lujo» prohibitivo para trabajadores.

Sé que, al igual que no existe vacuna contra la codicia, tampoco hay soluciones mágicas para la vivienda, pero seguir tratándola como un bien especulativo en vez de un derecho social únicamente continuará agravando el problema. Las casas no están vacías mayoritariamente por miedo al okupa, sino porque son segundas, terceras o cuartas residencias o activos destinados a la temporada turística. Ya vamos tarde para frenar la construcción de villas y promociones «exclusivas» que agotan el territorio, limitar precios y vetar la compra por no residentes. Para recuperar esta Eivissa patio de recreo de extranjeros ricos y paraíso de los mercaderes del ladrillo que expulsa a sus jóvenes.

Los gobiernos «progresistas» han fracasado en atajar el drama de la vivienda en la isla. Y el PP, con su parálisis y afán de no molestar a los buitres que se benefician de su vergonzoso encarecimiento, lleva también camino de empeorarlo. ¿Qué vendrá después? «People live in homes, not corporations», ha dicho Trump. Que hasta el propio "emperador" empiece a cuestionar el dogma del mercado inmobiliario sin límites debería hacerlos reflexionar a todos. Los caladeros del populismo ultra están en el desencanto.