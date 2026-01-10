Opinión
Petroli a Eivissa?
Petroli a Eivissa? Anem per parts. Mig matí, hora acomodatícia dels jubilats, fred a la terrassa del Kiwi, el desdejuni és simple. i Llavors arriba l’amic mig teutònic, mig eivissenc i em confirma la notícia que a tothom tranquil·litza, no, a Eivissa de moment no hi ha petroli. Confirmat. Això ens evita perills imminents. Perquè del contrari és fàcil imaginar que els serveis secrets yankis per ordre Trump l’egocèntric intentés segrestar en nom de la llibertat i de la democràcia al nostre bon president del Consell Insular d’Eivissa i traslladar-lo a terres llunyanes i posar-lo en mans de la justícia. Acte seguit nacionalitzar en nom dels Estats Units l’or líquid i fer d’aquesta forma més milionària a la societat americana. Més pobres, per exemple, a Corona i més rics a Texas O al delta del Mississipi. El somnis americà transportat a Portmany. Així com deia el poeta emèrit, fotos Toni Pomar, Eivissa as New York. I a viure. L’illa un veritable parc temàtic, l’imperi Disney encapçalat per Mickye Mouse i els casinos de joc brut i prostitució. Sant Antoni en Las Vegas, Santa Eulàlia d’alcalde una de reproducció de Bambi, la Ventafocs presidenta de la nostra institució política més important. I Blancaneus?, a l’alcaldia de Vila. Així successivament. Sa llarga i sa curta adaptada al ritme de Glenn miller, Can Vedell deixaria els flaons per hot-dog, hamburgueses i palometes salades amb sal de ses Salines convertida en parc natural al servei d’un turisme, ara sí, de luxe, bourdon i una mica, només una mica, de coca, cal no abusar, l’heroïna no, que tot té un límits a un món controlat per tres fills de Buda i el risc és enorme. Però després del desdejuni arriba la notícia, s’han descobert terres meravelloses a Formentera, la VI Flota bombardejant Cala Saona?. La situació és preocupant, ja vorem com deia es cego i encara és s’hora. Tranquils, sempre ens quedaran les alegres cambreres del Kiwi.n
