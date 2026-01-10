El cinturón de seguridad del autobús está triste

El autobús tenía 42 plazas e iba casi lleno. Apenas sobraban un puñado de huecos en la parte trasera, la que ansiábamos de pequeños, porque nos colocaba lejos de la autoridad, y la que rechazamos de adultos, porque nos coloca más cerca del mareo. Porque hacerse mayor lo impregna todo. El vehículo era moderno y reluciente, nada que ver con aquellas tartanas descuajeringadas y malolientes de la Estellesa que tardaban dos horas en recorrer 90 kilómetros de carretera nacional entre Pamplona y Logroño, parando por todos los pueblos posibles. Todavía sigo sospechando que alguna de esas localidades, casi aldeas, solo eran un trampantojo diseñado para hacer todavía más legendaria aquella travesía que tenía el Monte del Perdón como punto cumbre. Ríete tú del Transiberiano.

Por suerte, el progreso también ha llegado al mundo autobusil. Asientos cómodos y limpios, ausencia de aromas revuelvetripas, puertos para cargar el teléfono móvil y cinturones de seguridad. ¿Cómo? ¿Cinturones de seguridad? ¿Se pueden considerar un síntoma de modernidad cuando hace ya más de 50 años que son obligatorios en los turismos? Desgraciadamente, sí.

Porque, mientras dejaba la chamarra en el compartimento superior, eché un vistazo rápido a mis compañeros de viaje y comprobé que ni uno se lo había puesto. Pero ni uno, eh. Y no estamos hablando de un trayecto de media horita bañados por el sol, sino de un viaje de cuatro horas amenazado por cielos más que sospechosos. De hecho, a la altura de Burgos cayó una nevada considerable que embelleció el paisaje al tiempo que hizo menguar el ritmo al prudente conductor del autobús.

¿Se abrochó alguien el cinturón mientras caían aquellos copos? Nadie. Todos tan contentos, sudando de una medida de seguridad tan sencilla como eficiente. Una demostración más de que, para ser libres, debemos ser esclavos de la ley. Cicerón dixit. Hay mucha gente a la que se le llena la boca hablando de libertad, pero confundiéndola con libertinaje. Y qué poco valoramos a veces la vida, cuando es lo único que tiene valor.