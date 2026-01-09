Vejados tras morir: la historia de dos animales

Ya desde niño se me ha hecho muy cuesta arriba asimilar nuestra secular desmesura con los animales: su explotación abusiva para el sostenimiento y la gloria de la civilización humana. ¿Acaso no es suficiente que les demos muerte para apropiarnos de su carne? ¿Tampoco lo es que sometamos a muchos de ellos a terribles experimentos de laboratorio para que la ciencia médica prolongue nuestras vidas? No para algunos. Y eso que podría poner muchos otros ejemplos de su utilización.

No contentos con la enorme carga que les imponemos, aún hay personas que aspiran a obtener mayor provecho usándolos como víctimas de los ocios violentos que practican. Total, ¿a quién se van a quejar estos de su conducta? ¿A la conciencia de sus verdugos? Es sorda y ciega, como la de todos; hecha de un dios que permite tales cosas.

No les basta −o desechan− las incontables maneras que existen hoy día para canalizar el tiempo libre. Muchas, sobradamente entretenidas, además de didácticas. Sin embargo, todas palidecen ante sus grandes pasiones, sea la caza o, aquí en España, los llamados festejos taurinos, aunque tampoco el resto de la ‘civilizada’ Europa está libre de pecado. Y si no, por ejemplo, que se lo pregunten a los cientos de delfines que cada año masacran ritualmente en las islas Feroe, en Dinamarca.

Sobre la caza, subrayo que ha sido portada reciente, ya que en la Comunidad Valenciana y en Cataluña se ha autorizado al ‘gremio de escopeteros’ a llevar a cabo una matanza indiscriminada de jabalíes. ¿Motivo? La epidemia de la peste porcina africana, tema del que ya me ocupé en mi anterior artículo.

En el pasado remoto, la caza era una actividad de pura subsistencia; en la actualidad, en cambio, es recreativa tan solo. Por tanto, cuestionable. ¿Matar gratuitamente a un ser vivo, cuyo corazón late a contracorriente del poderoso vacío de la nada, lo mismo que el nuestro, es acaso placentero? Si para mí lo fuera −y sin ánimo de ofender a nadie− acudiría escopetado a la consulta de un psicólogo. O mejor aún −y más barato−, para cura del alma leería la novela ‘Bambi, una vida en el bosque’, el antídoto perfecto contra la caza. Esta magnífica obra fue escrita en 1923 por el judío austriaco Félix Salten. Junto a otros miles de libros prohibidos, ardió luego en las hogueras de los nazis, grandes cazadores también, por cierto, pero de seres humanos. No cabe mejor recomendación para un libro que haber sido pasto de las llamas a manos de semejantes caníbales con uniforme. Qué envidia para cualquier autor de hoy.

En el contexto de la caza de jabalíes por lo de la peste porcina, comentaré algo que me ha espantado sobremanera: un suceso reciente que sirve para identificar en nuestro país a otro tipo de individuos que tampoco están satisfechos con los múltiples rendimientos que conseguimos de los animales, tal como he expuesto al principio. Una fotografía en la prensa me ha revelado que un colectivo en particular ha hecho un uso diferente de la fauna silvestre. En concreto, de sus cadáveres, utilizándolos para llamar la atención de las autoridades en sus reivindicaciones, como veremos a continuación.

Organizada por la Unió de Pagesos, hubo hace días una tractorada de agricultores y ganaderos en una carretera catalana exigiendo la «reducció de sobrepoblacions de fauna». Todo por lo de la peste porcina. A sus ojos, la causa de esta obedecía al supuesto exceso de animales cinegéticos. Pues bien, cometieron la iniquidad −quizá punible− de colgar boca abajo a un jabalí y a un corzo sin vida desde lo alto de un puente sobre la carretera, como si fueran marionetas rotas de las que mofarse. No sintieron ninguna empatía. Despreciaron similitudes tan cercanas y sabias como que esas criaturas tuvieron vida una vez y que, cuando vinieron a ella, también mamaron de un pezón. Igual que ellos nada más nacer.

Nunca olvidaré la foto de la noticia en cuestión; una imagen petrificada en dolor que avergüenza a quien la observa. Muy juntos los dos: el jabalí y el corzo; el corzo y el jabalí, resquebrajando el aire con su silencio acusador. Vivos, seguro que jamás estuvieron tan próximos el uno del otro, aunque quién sabe si alguna vez coincidieron en el arroyo donde apagaban su sed. Pero no su miedo, con el ser humano siempre al acecho ejerciendo de feroz divinidad invasora desprovista de majestad alguna.

Ahí han quedado para la posteridad, pendiendo en el vacío justo sobre las cabezas de quienes leyeron sin ningún pudor el manifiesto de la protesta. Los cuerpos inertes de estos inocentes seres, maltratados después de muertos −la mayor de las cobardías−, simbolizan el desprecio por la fauna salvaje y la vida en general; un trofeo más en el haber de la crueldad humana.