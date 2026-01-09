Cuando en estos papeles leo que Ibiza impulsa su transformación como destino turístico quiero sonreír y me sale una mueca. ¡Manda huevos! A estas alturas, el Consell se prepara –parece que necesita preparación- para redefinir el futuro de nuestro turismo. Por lo visto, todavía no sabemos qué isla queremos. Nos anuncian una hermosa transformación, una “ambiciosa estrategia de reposicionamiento” que, según comentan, necesitará dos años en desarrollarse. Nuestros sesudos estrategas se toman su tiempo para pensar, repensar y requetepensar los pasos a dar con tan fantástico objetivo: “Transformar el modelo turístico de la isla hacia uno más equilibrado, competitivo y sostenible, donde la conservación del entorno, el bienestar de la ciudadanía y la prosperidad económica vayan de la mano”. No me digan que no suena bien. Solo falta que nos hagan la promesa de los cuentos: seremos felices y comeremos perdices. ¡Por Dios!

La iniciativa, dicen, quiere dar respuesta “a ciertos desequilibrios que ponen en riesgo la calidad de vida de los residentes y la sostenibilidad del destino”. ¿Desequilibrios? Un adjetivo demasiado discreto cuando tenemos la isla hecha unos zorros. Pero hay algo más: ¿alguien cree de verdad que, cuando Ibiza es ya un referente internacional, puede modificar ‘fama’ y ‘marca’? Reconozcámoslo, hemos creado y alimentado una fiera que nos está devorando. El consistorio añade que, para salir del atolladero, agradecerá las opiniones que contribuyan a mejorar la situación. Bien está, pero ¿acaso no conoce las carencias y deficiencias de la ciudad y la isla? Más que propuestas y estrategias, necesitamos sentido común y ganas de trabajar. ¡Hagamos de una vez los puñeteros aparcamientos perimetrales y saquemos los coches de las calles! ¡Solucionemos la carretera del aeropuerto que cuando llueve es una balsa! ¡Solventemos el problema de ses Feixes! ¡Seamos eficaces en la defensa de la posidonia! ¡Rehabilitemos los edificios de la Marina! ¡Recuperemos la Penya! ¡Cuidemos las playas y nuestro Parque Natural que está peor que cuando recibió la nominación! Vivimos en un maldito bucle. ¡Hechos, no palabras!