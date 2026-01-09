El alud y el postureo de los propósitos de año nuevo

Hartita estoy ya de los propósitos de año nuevo. Perdón, del postureo de los propósitos de año nuevo. Que no tengo yo nada en contra de quien se propone, de verdad, porque lo cree profundamente, metas que cumplir para que su vida, la de los suyos o la del resto sean mejor. Allá cada uno con su wellness. ¿Que quieres hacer más pilates? Estupendo. ¿Que necesitas no olvidarte más del cumpleaños de tu madre? ¡Olé! ¿Que quieres, por fin, ahorrar lo suficiente para visitar Rapa Nui? ¡Me sumo! ¿Que quieres aprender chino cantonés? Pues mujer, pensaré que mejor sería que le dieras al mandarín, pero, oye, perfecto. ¿Leerte ‘En busca del tiempo perdido’? Yo te llevo unas magdalenas para que no pierdas tiempo. A veces es necesario marcarse una meta para conseguir andar dos pasos. Buenos son.

Pero no puedo más con el alud de propósitos de año nuevo que nos sepultan estos días en las redes sociales y que, seamos sinceros, todos sabemos que, salvo honrosas (y pocas) excepciones, antes de San Valentín habrán caído en saco roto. Y, sinceramente, tras mucho observar estos días el comportamiento de la gente en la calle, creo que sólo hay un propósito de año nuevo que realmente valga la pena. Para todos. Ser más educados. Bueno, ser educados, a secas, sin el más. Porque vaya sociedad de garrulos y garrulas que estamos componiendo entre todos. Y cuánto daño ha hecho el autocuidado mal entendido. Cuidarse y protegerse no implica dañar u olvidarse de todos los demás. Autocuidado y egoísmo no son sinónimos, aunque, evidentemente, sea mucho más cómodo.

Un propósito de año nuevo tan simple. Y qué complicado se me antoja. Es dificilísimo decir buenos días y adiós, casi tanto como esbozar gracias, por favor y de nada. Sonreír. Pedir perdón cuando es necesario. Buscar las palabras menos hirientes cuando hay que decir algo que no es bueno. No herir si no es necesario. Tratar bien a quienes nos atienden o a quienes atendemos. Evitar las palabrotas. Ponerse en la piel del otro. Pensar unos segundos antes de abrir la boca (o la tecla) cuando se nos llevan los demonios. Un maravilloso propósito de año nuevo, pero sigamos pensando en escalar el Everest sin haber subido a sa Talaia.