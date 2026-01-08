La bandera del ‘bluewashing’

Cuando hablamos de ampliar una reserva marina debería ser concebida tal medida, a priori, como una gran noticia. Especialmente cuando nos encontramos inmersos en una crisis ecológica sin precedentes. Problemas identificados como límites planetarios: el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad o la sobreexplotación de los recursos naturales, están conviviendo con la gran presión antrópica que estamos generando. Por ello, cualquier avance hacia el compromiso de proteger el 30 % de la superficie marina en 2030 —y al menos un 10 % de forma estricta— merece sin dudar un apoyo total a nivel político, lo contrario sería un disparate y negar la evidencia científica. Sin embargo, a la propia negación se suma otro mecanismo que se puede incluir dentro unas políticas ineficaces, como es el caso que planteamos. En este sentido vemos como no toda ampliación puede ser sinónimo de protección, pues se diseñan sin criterio científico o incluso un mínimo de eficacia. Y es que cuando una ampliación va acompañada de medidas de flexibilización de unos criterios que la comunidad científica ha señalado como esenciales para esa protección, tal mecanismo puede ser calificado como un espejismo de la sostenibilidad marina de la que algunos se dicen garantes.

Permitir pesca recreativa y capturas en un espacio protegido supone, desde nuestro planteamiento, ir en contra de la esencia de un área marina protegida y el resultado será exactamente el contrario al esperado. Pero no es de extrañar ese tipo de medidas en gobiernos que bajo el paraguas de la sostenibilidad impulsan políticas que se presentan como ‘verdes’ pero que, a nuestro juicio, pueden suponer una desprotección encubierta. Con la propuesta de ampliación de la Reserva Marina dels Freus d’Eivissa i Formentera, la medida plantea una paradoja difícilmente justificable. ¿Cómo podemos hablar de avanzar en conservación marina mientras se flexibilizan las normas que han hecho posible, durante más de dos décadas, la recuperación de los recursos marinos? Aquí, lo primero es que no se trata de un debate ideológico, pues estamos ante una cuestión técnica, científica y, sobre todo, de responsabilidad pública.

Hemos presenciado cómo los resultados de las medidas implementadas hace varias décadas han dado sus frutos. Sin embargo, volvemos a ser testigos de esa inoperancia administrativa y de cómo bajo la palabra sostenibilidad se enmascaran políticas que nada tienen que ver con la esencia del concepto. Ahora vemos cómo se introducen medidas que van en contra de las políticas que han permitido y logrado revertir situaciones concretas de sobreexplotación, aumentar la abundancia y el tamaño de las especies o frenar el declive de la flota profesional de artes menores. Los resultados obtenidos en estas décadas permiten indicar que han sido medidas eficaces. Por eso resulta alarmante que se plantee ahora flexibilizar y en cierta medida igualar la normativa de las reservas marinas a la de aguas sin figura de protección. Pues eliminar zonas de veda a la pesca recreativa, o incluso permitir modalidades impactantes como la pesca submarina, supone incrementar el esfuerzo pesquero allí donde debería ser mínimo o eliminado. La evidencia científica es clara: la efectividad de las áreas marinas protegidas depende de su nivel de protección. De tal forma que cualquier rebaja supone mermar la capacidad efectiva de la medida.

Además, como se ha apuntado ya por varias entidades ecologistas y conservacionistas, no se puede ignorar una realidad incómoda: la pesca recreativa es uno de los sectores que menos declara sus capturas y en el que se concentran más infracciones por falta de licencia o pesca ilegal (Giménez Casalduero, 2021). Esto no invalida la actividad, pero sí exige una regulación prudente y estricta, especialmente dentro de espacios protegidos. Más aún cuando el número de licencias recreativas en Balears no ha dejado de crecer —hasta alcanzar las más de 40.000 (Informe Mar Balear, 2024)—, demostrando que las reservas marinas no han sido un obstáculo para esta práctica. Por tal motivo considero que debilitar las reservas marinas pone en riesgo no solo los ecosistemas, sino que va contra el modelo de pesca sostenible y de proximidad que ha demostrado ser menos invasivo en cuanto al daño generado.

Por eso creemos que la propuesta ya planteada de considerar urgente una moratoria en cualquier modificación normativa que afecte a la pesca recreativa en las reservas marinas de Ibiza y Formentera debería ser implementada. Y, a partir de ahí, iniciar un proceso participativo real, utilizando los órganos de gobernanza existentes y contando con todos los sectores implicados, pero también con la ciencia y las entidades públicas que llevan décadas estudiando y gestionando estas reservas.

Y es que aquellos que se dicen garantes del mar deben recordar que proteger el mar no es solo sumar hectáreas sobre el papel para ensalzar la bandera de la sostenibilidad. Proteger el mar es garantizar que esas hectáreas sigan cumpliendo su función ecológica, social y económica. Todo lo demás puede encajar, desde una perspectiva técnica y de políticas públicas, en lo que se denominamos ‘bluewashing’ normativo.

