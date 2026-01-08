Bajarse del mundo para ver monadas de gatitos en bucle

Entiendo que mucha gente decida bajarse del mundo, trate de informarse lo menos posible de desgracias y pase horas viendo vídeos de adorables gatitos o de bebés rollizos haciendo monadas. Este fenómeno social de burbuja de autoprotección frente a un panorama hostil y muy angustioso se extendió especialmente durante aquella apocalíptica pandemia de covid, que ya nos parece historia antigua, pues el ritmo al que se suceden los acontecimientos es vertiginoso y no nos da tregua. Cuando aún no hemos asimilado que un país supuestamente democrático deporte masivamente a inmigrantes incluso en situación legal, o hunda lanchas en el mar con la única justificación de que son narcotraficantes (sin pruebas), ya ha bombardeado otro Estado y secuestrado a su presidente (ilegítimo, sí, pero como tantos otros), y lo ha intervenido para robarle el petróleo. Sin darnos tiempo a respirar, nos enteramos de que fuerzas especiales de EEUU capturan un petrolero ruso… Mientras, los analistas hablan de un escenario de preguerra, y lo comparan a la crisis de los misiles, en 1962, cuando la Guerra Fría estuvo a punto de desembocar en un conflicto nuclear.

Entiendo que en esta situación tan límite haya quienes busquen salvavidas mentales y relajantes fuera de la vorágine de noticias catastróficas, y se zambullan en las redes buscando un mundo más amable y melifluo, de gatitos o perritos haciendo el ganso, que nos arrancan una sonrisa y nos alivian el estrés cotidiano. El problema es que las redes exponen una imagen distorsionada de la realidad que es la que nos sirve para configurar nuestras opiniones y reflexiones, con las que después tomamos decisiones tan importantes como votar. Y además de gatitos muy monos, hay mucha desinformación y bulos lanzados por quienes quieren una ciudadanía aletargada y con encefalograma plano, porque es mucho más fácil manipularla y lograr votos o lanzarla contra supuestas amenazas terroríficas, como los inmigrantes o las feministas. Así que está muy bien buscar asideros y entretenimientos para hacer nuestra vida más agradable, como contemplar gatitos y perritos haciendo el ganso en bucle, pero no nos olvidemos de que el mundo seguirá ahí aunque no lo queramos ver. Conviene pues buscar un término medio: gatitos, pero también información rigurosa para que no nos engañen botarates descerebrados como Trump.