Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Turismo en IbizaInsularidadDía de ReyesMovilidad en IbizaDía de Reyes
instagramlinkedin

Opinión | Para empezar

Cristina Martín Vega

Cristina Martín Vega

Bajarse del mundo para ver monadas de gatitos en bucle

Entiendo que mucha gente decida bajarse del mundo, trate de informarse lo menos posible de desgracias y pase horas viendo vídeos de adorables gatitos o de bebés rollizos haciendo monadas. Este fenómeno social de burbuja de autoprotección frente a un panorama hostil y muy angustioso se extendió especialmente durante aquella apocalíptica pandemia de covid, que ya nos parece historia antigua, pues el ritmo al que se suceden los acontecimientos es vertiginoso y no nos da tregua. Cuando aún no hemos asimilado que un país supuestamente democrático deporte masivamente a inmigrantes incluso en situación legal, o hunda lanchas en el mar con la única justificación de que son narcotraficantes (sin pruebas), ya ha bombardeado otro Estado y secuestrado a su presidente (ilegítimo, sí, pero como tantos otros), y lo ha intervenido para robarle el petróleo. Sin darnos tiempo a respirar, nos enteramos de que fuerzas especiales de EEUU capturan un petrolero ruso… Mientras, los analistas hablan de un escenario de preguerra, y lo comparan a la crisis de los misiles, en 1962, cuando la Guerra Fría estuvo a punto de desembocar en un conflicto nuclear.

Entiendo que en esta situación tan límite haya quienes busquen salvavidas mentales y relajantes fuera de la vorágine de noticias catastróficas, y se zambullan en las redes buscando un mundo más amable y melifluo, de gatitos o perritos haciendo el ganso, que nos arrancan una sonrisa y nos alivian el estrés cotidiano. El problema es que las redes exponen una imagen distorsionada de la realidad que es la que nos sirve para configurar nuestras opiniones y reflexiones, con las que después tomamos decisiones tan importantes como votar. Y además de gatitos muy monos, hay mucha desinformación y bulos lanzados por quienes quieren una ciudadanía aletargada y con encefalograma plano, porque es mucho más fácil manipularla y lograr votos o lanzarla contra supuestas amenazas terroríficas, como los inmigrantes o las feministas. Así que está muy bien buscar asideros y entretenimientos para hacer nuestra vida más agradable, como contemplar gatitos y perritos haciendo el ganso en bucle, pero no nos olvidemos de que el mundo seguirá ahí aunque no lo queramos ver. Conviene pues buscar un término medio: gatitos, pero también información rigurosa para que no nos engañen botarates descerebrados como Trump.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents