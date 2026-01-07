Zelenski anima a Trump a seguir tras lo que EEUU ha hecho en Venezuela

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no sólo felicitó a Donald Trump por su secuestro del jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, sino que le animó a seguir.

Según el ucraniano, Estados Unidos ha ofrecido un “ejemplo de libro de cómo actuar con los dictadores” y, en clara alusión a Vladimir Putin, añadió que ahora sabrá qué es lo “próximo que tiene que hacer”.

Al mismo tiempo, Zelenski, cuyo mandato caducó hará pronto dos años, por lo que Moscú le considera un presidente “ilegítimo”, dijo estar dispuesto a hablar de elecciones o un referéndum sobre su plan de paz.

Pero agregó que para que tales consultas puedan celebrarse, tiene que haber un alto el fuego, algo que, como sabe perfectamente, el líder ruso no está dispuesto a aceptar por temor a que Ucrania, que cada día pierde más hombres y más territorio, lo aproveche para darse un respiro y armarse con ayuda de sus aliados europeos.

Zelenski dijo también que es obligatoria la presencia en suelo ucraniano de tropas de Francia y el Reino Unido, los dos países que lideran la llamada “coalición de voluntarios”, y ello pese a que Putin ha expresado una y otra vez su total oposición a cualquier presencia de militares de la OTAN en suelo ucraniano.

Mientras tanto, el ministro ucraniano de Economía, Oleksii Sobolev, volvió a cifrar en 800.000 millones de euros el dinero que necesitará su país en los diez próximos años, de los que, según dijo, 500.000 tendrán que ser en parte subvenciones y créditos a condiciones mucho más favorables que las del mercado.

Mas para volver a las reacciones de algunos líderes europeos a la operación ilegal de EEUU en Venezuela para secuestrar a Maduro y hacerse con las mayores reservas petroleras del mundo, que Trump considera que pertenecen a su país, el canciller federal alemán, Friedrich Merz, no ocultó su satisfacción por lo ocurrido.

Y el mismo político que, como el resto de sus colegas europeos se apresuró condenar y sancionar en su día a Rusia por su invasión de Ucrania, dijo del ataque de EEUU a Venezuela que es “complejo” opinar sobre su legalidad. A hipocresía no hay quien gane al cristianodemócrata alemán y exdirectivo de BlackRock.

En sentido contrario a los deseos expresados por Zelenski de intervención militar de EEUU en Rusia, el expresidente ruso y actual vicepresidente de su Consejo de Seguridad, Dmitri Medvédev, escribió en X que Trump debería hacer en Kiev lo mismo que hizo en Caracas aunque esta vez contra “unos animales descontrolados y cocainómanos” (clara alusión a Zelenski y los suyos).

Medvédev es político sin pelos en la lengua, una especie de “halcón” ruso cuyas continuas amenazas a Ucrania y a sus aliados europeos son sólo un presagio de lo que podría ocurrir si alguien eliminase un día a Putin con la equivocada esperanza de que le sustituyese un político débil y venal como fue su predecesor, Boris Yeltsin.