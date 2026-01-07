Los Reyes Magos

Hay tradiciones que con el paso de los tiempos o de costumbres cotidianas no cambian (sobre todo si se trata de gastar). La civilización del consumo no lo permitiría. Ayer fue la festividad de la Epifanía (que en un estado laico tiene bemoles), pero como estamos bajo el paraguas de los corteingleses es hasta festivo “nacional”. En el sano ejercicio de “in memoriam” (no confundir con lo del Valle de los Caídos) recetado por mi médico de cabecera desde que vio en mi cartilla lo de jubilado; uno se retrotrae a la Barcelona de finales de los cincuenta, con colas de niños ilusionados ante el Sepu de las Ramblas, para entregar la carta a un venerable señor con pelo y barba blanca, no confundir con Papá Noel (que era privativo de los burgueses con vacaciones blancas en estaciones de esquí internacionales) se trataba del rey Melchor. Otros niños, los periféricos hacían lo mismo en Almacenes Arias o Preciados en Madrid, Jorba a cuatro pasos de la Plaza de Catalunya, Lanas Aragón en Valencia y un largo etc. (incluida la comarca de las Hurdes en la Extremadura latifundista). Los tradicionalistas celebraban en la clandestinidad ritos paganos como el Tió (leño que se salvaba de la chimenea) o el Olentzero vasco-navarro. Porque el nacional catolicismo de la dictadura impedía aquello que no consagraba la Iglesia. Hasta que llegaron los comerciales de las grandes superficies, que unidos a los publicistas de mensajes en Times Square reinventaron una Navidad que se traducía en Tió, Papá Noel, Reyes Magos (con roscón, que no falte) y si me apuran en “al niño le hace falta esto o aquello para ir a esquiar” en el interín entre unos y otros. Los siete de enero eran días de asueto (a lo mejor hoy se denominarían de libre disposición). Dedicados a “maltratar” los juguetes, provenientes de las imitaciones de una situación económica en precario. Hoy la bonanza permite regalos de los abuelos, los tíos, el padrino y hasta un cuñado con buena voluntad (con ese regalo de “rico” para fastidiar la armonía familiar). La carta del niño suele ser tan larga como adláteres a contribuir a su afán consumista y nada de cuatro soldaditos de plomo y un fuerte del Álamo, máquinas diabólicas donde se concentran ataques siderales y alguna que otra llamada a la inteligencia artificial que ponga en jaque la sabiduría (más bien la ignorancia de los progenitores). Es en ese momento que uno se acuerda de Serrat, “niño que eso no se hace o deja de joder con la pelota”. Benditos Reyes Magos.