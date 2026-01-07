Cuando el pleno empleo no es una buena noticia

Casi pleno empleo. En cualquier otra circunstancia y sociedad esta sería una magnífica noticia para despedir un año y empezar otro con ilusión. Pero en Ibiza y Formentera, es un insulto para los miles de trabajadores que pagan la mitad de su sueldo para vivir en una habitación compartida... si tienen suerte de encontrar una. Y qué decir de los cientos que se pelan ahora de frío y que se cocerán de calor en unos meses, rodeados de basura y miseria, en los muchos asentamientos que todavía salpican la geografía pitiusa. Es la triste, abrumadora y esquizofrénica realidad de estas islas maravillosas y ricas a rabiar, que se están ganando a pulso ese futuro distópico que nos ofrecen algunas películas tremendistas: ya tenemos las chabolas y los mendigos, cada vez más, que recorren las calles como sombras, suplicando algo para una dosis o un simple bocata.

En estos días de deseos y anhelos de cara a un nuevo año hay que recordar a todos los políticos, a los que gobiernan y a los que están en la oposición, la necesidad urgente de dejar a un lado los reproches partidistas para poner en marcha soluciones entre todos. Aunque serán a corto y medio plazo, para evitar que tantos y tantos trabajadores se sientan como la última mierda de una sociedad que parece que se ríe de ellos, que les paga con indiferencia su esfuerzo. Hay que buscar suelo público (¿Sa Coma?) donde habilitar viviendas más o menos dignas pero sobre todo controladas (suministro de agua, luz, recogida de residuos...) en las que puedan residir de manera digna, pagando incluso un alquiler razonable. Y entonces con tiempo, sentido común y criterio, buscar alternativas a largo plazo. Que en mi opinión no pasan por abrir en canal una vez más a la isla para seguir llenándola de cemento, aunque a muchos les encantaría, que todavía se puede exprimir más la isla, oiga.

A ver si cambiamos un poco la perspectiva; aprovechemos el impulso del inicio de 2026 para buscar alternativas que conviertan un pleno empleo en una buena noticia. Porque según la patronal ni siquiera a ellos beneficia esta bonanza económica. Algo estamos haciendo rematadamente mal. ¿Hay alguien al timón?