Mi mañana de Año Nuevo, del blanco y negro al color

La mañana del 1 de enero, tradicionalmente resacosa —aunque cada vez menos—, la empleé en acabar el libro que estaba leyendo, ¡Presente!, de Paco Cerdá, Premio Nacional de Narrativa 2025.

Paco Cerdá decidió iniciar la aventura de este libro tras la impresión que le produjo el visionado del extraordinario documental Traslado de los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera de Alicante a El Escorial (1939), que puede verse en YouTube. La obra narra con todo detalle este recorrido, a pie y a hombros de falangistas, por los pueblos y caminos de España, y lo entreteje con historias de otros personajes, de uno y otro bando, que vivieron y padecieron la Guerra Civil española.

También me apetecía ver el concierto de Año Nuevo desde Viena, pero tenía que elegir, y elegí acabar el libro.

Después me enteré de algunos detalles muy novedosos del Concierto de Año Nuevo y vi escenas que han hecho de esta edición algo excepcional. El joven director, Yannick Nézet-Séguin, es canadiense —Canadá es uno de mis países favoritos por el grado de civilización que ha alcanzado—. Yannick es gay, casado con el violinista Pierre Tourville, que tocó en el concierto y al que besó en público. Su atuendo ya anunciaba audacia: traje de Louis Vuitton, ni smoking ni frac, sin pajarita y, sí, una joya de aire western en su lugar; y, lo más sorprendente, las uñas pintadas. En este caso, la vestimenta fue utilizada como una poderosa forma de comunicación.

En la elección del repertorio introdujo, por primera vez, dos obras compuestas por mujeres: la polca Canciones de sirenas (Sirenen-Polka, op. 13), de la austriaca Josephine Weinlich, y el vals Arco iris(Rainbow Waltz), de la estadounidense Florence Price. El concierto tradicionalmente finaliza con la Marcha Radetzky, la dirigió bajando del escenario y mezclándose con el público, que reaccionó entregado, con una alegría desbordante, sin que se perdiera ni un ápice de calidad ni de solemnidad.

A pesar de todos los desastres que nos rodean, me pareció un augurio precioso empezar el año así.

Yo, que esa mañana estaba envuelta en nuestra Guerra Civil en blanco y negro, llena de sufrimiento y crueldad, donde el único color era el rojo de la sangre derramada y los únicos sonidos los gritos del dolor, de la muerte o de la tortura; yo, que me sentía inmersa en un ambiente que mostraba un país donde todo iba a ser, a partir de 1939 —el Año de la Victoria—, igual, incluso el pensamiento, o sobre todo el pensamiento, completamente controlado, dirigido y manipulado, como ocurrió.

Porque lo diferente se aplastaría, se encarcelaría, se mataría, se expulsaría de su casa, se condenaría a una clandestinidad indefinida o se aterrorizaría hasta que la huida fuera la única salida. El futuro de los españoles se vislumbraba en el capítulo final del libro, con el funeral de José Antonio: allí la uniformidad imperaba: en el templo estaban las camisas azules de los falangistas, las marrones de los fascistas alemanes y las negras de los de Mussolini. Y, como norma de convivencia en todos los estamentos, la obediencia ciega, sin posibilidad alguna de cuestionamiento.

Y, ante ese panorama, ver de repente este espectáculo en la silenciosa mañana de Año Nuevo —lleno de alegría, diversidad, tolerancia, cultura y una felicidad mostrada a puerta abierta, no oculta, adornada con el color radiante de las flores— me reconfortó profundamente.

No hace tanto tiempo, ante estos hechos, habría habido rechazo, violencia, insultos, ocultación, mentira, burlas y grosería. Ver que ese pasado empieza a quedar atrás, ser consciente de que en el colectivo LGTBI está disminuyendo el dolor y, con él, el de todas las personas que lo compartimos con ellos, con ellas, con ellis —o como decidan llamarse—, me llena de esperanza.

Hemos llegado hasta aquí pasando por mucho sufrimiento.

No sé si se hubiera podido evitar.

Pero no volvamos atrás.