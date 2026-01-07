Opinión
Eivissa en el 2026, què podem esperar?
Si els desitjos de pau són dels primers que ens venen al cap per encetar un nou any, juntament amb els de salut, amor i companyia dels que més estimam, hem de dir que aquest 2026 ha començat de manera inquietant en l’esfera mundial, en aquest món cada dia més polaritzat i amb una laminació dels drets humans i del dret internacional que avança sense miraments.
Al nostre país, a la nostra comunitat autònoma i a la nostra illa no vivim al marge de la tensió i la polarització a la qual ens sotmeten els líders populistes i neofeixistes que brollen arreu del planeta d’uns anys ençà, el que està arrossegant cap a posicions més radicals i deshumanitzades als partits conservadors tradicionals, amb el conseqüent impacte directe en el model de societat.
Un exemple concret de com el Partit Popular, també a Eivissa, està aterrit per la possibilitat de perdre l’hegemonia en el flanc de la dreta ha set la decisió del Consell Insular de Vicent Marí de retirar la targeta de transport a totes les persones migrants residents a Eivissa que no disposen de DNI o NIE. Fins al mes passat, i així s’havia fet des que el Consell del president Vicent Torres Guasch va crear les targetes, per obtenir la T-General o la T-Jove s’havia d’aportar un certificat d’empadronament a Eivissa i document d’identitat, que podia ser el passaport. Ara ja no, el passaport no val, deixant fora de la gratuïtat del transport tots els migrants que viuen a Eivissa, però que encara no disposen de DNI o NIE espanyol.
Han decidit castigar a tots els migrants que es troben en tràmit de regularització i, a més a més, els acusen d’“aprofitar-se del sistema i de les subvencions públiques”. Us resulta familiar? Efectivament, el discurs de Vicent Marí és calcat al de Vox o al de Donald Trump. Preparem-nos, perquè el que ens espera en els pròxims mesos és molt preocupant.
Per altra part, hi ha moltíssimes famílies, tant de treballadors i treballadores venguts d’altres parts d’Espanya o d’altres països, o eivissenques de tota la vida, que saben perfectament què els espera en aquest 2026: Un increment dels preus del lloguer que a moltes d’elles, desgraciadament, les desnonarà, si no físicament, sí socialment, ja que es trobaran que no sabran com fer-ho per arribar a final de mes, a pesar inclús de tenir un lloc de feina correctament remunerat. I les que tenen la fortuna, mai millor dit, de viure en un habitatge en propietat, pagant una hipoteca assumible o amb un lloguer no abusiu, veuen com a la nostra illa cada dia és més difícil disposar de serveis públics o privats en garanties per la falta de personal que provoca aquest increment de preus absolutament desbocat respecte del qual el Partit Popular ha decidit desinhibir-se completament.
Del fracassat “lloguer segur”, als hipotètics “pisos de preu limitat” en sòl rústic que no se sap quan arribaran, ara ens obsequien amb les frases que “a Eivissa hi ha massa xalets” i que “només s’hauria de construir per als residents”, que aquests dies hem llegit dels màxims mandataris del PP eivissenc. Increïblement, aquestes paraules les han pronunciat polítics d’un partit que els últims 40 anys han permès omplir de xalets i urbanitzacions la nostra illa, que han aprovat amnisties urbanístiques, que han convertit el seu propi municipi en el més car d’Espanya després de fer-hi zero habitatges públics, que s’han oposat sempre a absolutament totes les normes de protecció i restricció de la construcció en sòl rústic dels governs progressistes, i que, els darrers anys, han sembrat la nostra illa de xaboles, deixant que centenars de persones malvisquin de qualsevol manera. Després de tot el que han fet i desfet a la nostra illa, ara tenen la poca vergonya de dir que Eivissa hi ha massa xalets!
Dels mandataris que tenim a la nostra illa, que parlen i actuen d’aquesta manera, em sap mal dir-vos que ben poca cosa podem esperar durant el 2026, a part de més enganys, promeses incomplides i mesures que només afavoriran a un pocs, als de sempre.
Però això no vol dir que haguem de renunciar a res de tot el que reivindicam. Al contrari, ara més que mai és el moment de batallar per mesures com la limitació dels preus del lloguer, per l’accés de tots els residents a un transport públic gratuït i de qualitat, per uns serveis públics com la sanitat o les residències sense llistes d’espera i amb l’atenció que mereixem les persones, per la defensa dels drets socials, la igualtat i la lluita contra les violències masclistes, per una gestió dels recursos naturals i dels residus orientades a salvaguardar el territori i el medi ambient a les generacions presents i futures, protegint-nos dels efectes d’un canvi climàtic que les dretes continuen negant i, per descomptat, per un turisme del qual puguem viure amb dignitat, i que no sigui el turisme que visqui a costa de la nostra gent.
Per una Eivissa de progrés, prosperitat, qualitat de vida i igualtat per a tots i totes, en el 2026, no deixem de lluitar.
Vicent Roselló Ribas és secretari general de la Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE)
Suscríbete para seguir leyendo
- Pesca ilegal en Ibiza: denunciado un restaurante por servir pescado procedente de pesca furtiva
- La Guardia Civil investiga el accidente de un todoterreno en Ibiza: saltaron los 'airbargs' y el conductor abandonó el coche
- Reyes Magos en Ibiza: Una cabalgata de primeras veces
- Un okupa amenaza de muerte con un enorme cuchillo y rocía con ácido a dos personas en Santa Eulària
- Recelo entre los vendedores de balizas en Ibiza: 'Son una tomadura de pelo
- Todas las cabalgatas de Reyes en Ibiza: horario y recorrido municipio a municipio
- El TSJB rechaza convertir en fija a una maestra interina tras 13 años de contratos temporales en Ibiza
- BJones, dj de Ibiza: 'Tengo un tumor en la médula