Opinión | Para empezar
Una carta ridícula a los Reyes Magos
Hace años que los Reyes Magos no me traen nada. Ni carbón ni calcetines. Nada. Y sospecho que no es un problema logístico, sino cuestión de fe. No sé si soy yo el que ha dejado de creer en ellos o si son ellos los que han dejado de creer en mí. Porque uno crece y va confundiendo la madurez con el desencanto. Deja de pedir cosas razonables —un tren eléctrico, un balón, un jersey...— y empieza con las abstracciones. Y ahí ya se sabe que la magia se atasca. Hace tiempo que solo pido intangibles: la felicidad de mis hijos, la salud de mi madre.... Cosas imposibles de envolver.
Luego están las peticiones comunitarias. Te vienes arriba y pides una solución al problema de la vivienda: algo para que vivir no sea una actividad de riesgo ni una inversión a treinta años vista. Pero eso tampoco cabe en el saco. Exige políticas públicas, consensos, presupuestos… y los Reyes Magos van con camellos, no con boletines oficiales.
Y cuando uno ya pierde el pudor del todo, llega lo universal. La paz en Ucrania y en la mitad del continente africano o el fin del genocidio palestino. Un lugar que, por cierto, deberían conocer muy bien, históricamente hablando. Aunque no sé yo si hoy serían reconocidos como interlocutores válidos o si tres señores siguiendo una estrella pasarían el primer control fronterizo. Y en los últimos días una solución digna para Venezuela, un país a medio camino entre Guatemala y Guatepeor.
Así que estoy un año más frente a la hoja en blanco. Dudando. Pensando si todavía puedo pedir algo. O si, en caso de poder, debería hacerlo. Porque pedir cosas materiales me parece frívolo, personales me suena injusto, colectivas ingenuo y universales irresponsable.
Tal vez ese sea el verdadero rito de paso: el momento en el que dejas de escribir cartas porque ya no sabes qué pedir sin sentirte ridículo. Aun así, confieso que sigo mirando de reojo la noche del 5 de enero. Por costumbre, por nostalgia o por si acaso. No vaya a ser que los Reyes Magos sigan creyendo en mí más de lo que yo creo en ellos y aparezcan con algo discreto. Algo que no se pueda devolver y que tampoco haga falta.
