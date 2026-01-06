Bombas en Caracas

Aunque sabía desde primera hora de la mañana lo de los bombardeos en Caracas reaccioné con incredulidad ante la foto de Maduro detenido.

-¿Esto es verdad o fake?-, pregunté en el chat de amigas, liada como estaba con las últimas compras, mientras alguna me recriminaba mi falta de fe.

–Está en todas las noticias, Carmen, y la foto es de ABC.

Y poco después en la COPE escucho que Maduro va a ser juzgado, pero también su mujer, porque en Estados Unidos los nombres de los imputados entran dentro del secreto del sumario y hay muchos más de los que se sabe.

-Yo creo que el expresidente Rodríguez Zapatero tiene que estar muy preocupado, arguye un informado comentarista de COPE, mientras me mandan en el grupo de WhatsApp una recreación por IA del ex mandatario huyendo por algún aeropuerto con pelucón rubio a lo Yolanda.

Y es que ni Steven Segal en Alerta máxima, que estaba la pareja presidencial durmiendo tranquilamente en su búnker y entra la Delta Force, que eso sí que es élite, y se los llevan presos, sin muertos ni nada. Quirúrgica dicen algunos que ha sido la operación, pero no todos, que muy dolido en RNE dice un presentador que cómo va Corina a liderar este proceso cuando su país ha sido bombardeado, y que no sabe si tiene legitimidad eso. Otro periodista imprudente o bobalicón de RTVE le pregunta en directo a una manifestante venezolanaebria de dicha en Madrid que qué le parece que Maduro haya sido secuestrado y la chica le responde que es un delincuente narcodictador y que de secuestro, nada, que ha sido una extracción, que solo le ha faltado gritar ¡Gracias, Gracias, Gracias, presidente Trump!

Mi yerno que es muy listo comenta que esto puede ser bueno para Venezuela, pero que Trump lo que quiere es el petróleo. Y a una le viene a la cabeza el artículo de Cercas del mismo día en El País, donde advierte sobre las aterradoras intenciones bélicas de Putin en Europa.Así que solo nos queda rezar por que en el tablero internacional esto no sea un macabro intercambio de fichas de Venezuela por Ucrania.