Opinión
Cada dia més curts?
Encara no som a temps d’avaluar, perquè és totalment recent, l’impacte que pugui tenir, en el futur, en la nostra societat (i en el món en general), la mal anomenada Intel·ligència Artificial (si és intel·ligència no és artificial i si és artificial no pot ser intel·ligència). Sí que podem intuir algunes coses sobre el seu impacte en el sistema educatiu. Fa un temps que la cosa, en aquest àmbit, va pel pedregar. També intuïtivament, diria que s’està utilitzant una educació de diferents velocitats per configurar també una Europa (i un món, en general) de diferents ritmes. Allà on no s’ha de ser competitiu, s’opta per una educació basada en el gaudi, en el joc (més o manco pur i dur), en mestres com a monitors i es bandegen elements fonamentals en la formació dels infants com ara la memòria, la competència lingüística o la disciplina (o, encara millor, l’autodisciplina). Per si tot això fos poc, amb la IA, ja no es poden encarregar treballs als alumnes. Qualsevol al·lot de catorze o quinze anys sap perfectament que pot utilitzar el Chat GPT, per dir una eina molt coneguda, perquè li faci qualsevol treball del seu nivell. També qualsevol professor pot detectar, si arriba a conèixer els alumnes (cosa molt difícil, amb les ràtios actuals), qui ha fet la feina amb aquestes eines i qui l’ha feta ell mateix. Però suposa també un esforç de destriar massa gran (si no fos que la majoria utilitzen aquestes eines per fer les feines que haurien de servir per desenvolupar-los la formació, en diversos aspectes).
Segons alguns analistes de l’impacte de la IA en l’Educació, l’ús d’aquestes eines obrirà una escletxa molt gran entre una minoria molt petita d’alumnes i una immensa majoria. Aquells alumnes que tenguin coneixements, autodisciplina, sentit crític i un nivell alt de formació faran servir la IA per multiplicar aquestes habilitats personals (sempre i quan, ho remarc, tenguin un sentit crític suficientment desenvolupat a l’hora de fer-les servir). Mentrestant, aquells -la gran majoria, segons els experts- que facin servir la IA només per solucionar els seus problemes immediats (perquè els facin els exercicis o els treballs, posem per cas) tendran cada vegada una formació més deficient, i, sobretot, unes habilitats personals més escarransides. Així, l’esvoranc entre la minoria de molt llestos i la immensa majoria de cada vegada més bambos serà, amb el temps, insalvable.
En aquest paper ens estam centrant només en l’Educació i en els adolescents i jóvens, però ho podríem fer extensiu a d’altres segments de la població. Ara mateix, per molt que pugui sorprendre algun lector, ja hi ha gent que demana al Chat GPT si ha de consumir tal o tal medicament per a la seua dolència, o si ha de mantenir una relació de parella o ha de trencar-la. O què ha de fer quan els fills li demanen tal cosa o tal altra. Fins i tot, a Amèrica, on tot passa primer, ja hi ha hagut algun cas singular. Em va cridar l’atenció un d’un individu de Texas que li va demanar a la IA si s’havia de suïcidar o no (un cop apuntades les qüestions que ell considerava bàsiques en la seua vida). La IA, com que sempre dóna la raó a qui li fa la pregunta, li va contestar que sí. I l’individu es va treure la vida! Com s’atribueix a Einstein, l’espai i l’estupidesa humana són infinits, i de l’espai no n’estam segurs.
Es veu que, cada vegada més, hi ha gent que fa servir la IA com a psicòleg. De manera que li conta tots els seus problemes, li demana solucions i després, si és prou curt, les aplica. Si això ho traduïm a estudiants, amb la IA es podria bastir una generació de gent incapaç fins i tot de prendre les decisions més elementals en la seua vida quotidiana. Gent absolutament dependent d’eines tecnològiques, no ja per desenvolupar activitats acadèmiques o professionals, sinó per relacionar-se amb els altres o per organitzar la seua llar (per dir només dues coses que la gent fa sense ajut de tecnologies, si està bé del cap).
Si no en feim un ús correcte, si no ens posam en hora quant a coneixement i seny, el tsunami tecnològic ens acabarà convertint en un ramat de rucs (amb perdó dels rucs, que no en fan servir, de tecnologia). Segons apuntava fa un parell de setmanes el gran pedagog Xavier Díez (per mi una de les veus més autoritzades, a dia d’avui, per parlar d’Educació que tenim en aquests països nostres), estudis realitzats a nivell mundial sobre Quocient Intel·lectual (IQ, en anglès), es demostra que, des de la digitalització generalitzada, a la nostra part del món (ço és, Occident), cada any es perd un punt en la mitjana d’intel·ligència de la població. Dit d’una altra manera, si no aprenem a usar-la aviat com toca, la tecnologia ens acabarà tornant completament idiotes.n
