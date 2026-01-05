Depresión y muslos al aire para empezar el año

Que alguien me explique, y rapidito, por qué hay que llorar en Navidad. Es más, exijo saber por qué cada año los publicistas, los encargados de la programación televisiva y otros seres instruidos insisten en el despropósito, en la incoherencia y en la paradoja de desearnos felices fiestas diez veces por minuto para acto seguido abofetearnos con el anuncio, el resumen de actualidad, la imagen o la película más lacrimógena que se les ocurre.

Mira que me gusta Carlos del Amor (a todos los niveles). Pero, ostras, tío, ¡vaya resumen de 2025 nos endilgaste el día 31 de diciembre! Solo vi algún que otro fragmento, porque una es de lágrima fácil y no era plan de montar el numerito en público. Así que pretendí estar ocupada en mis quehaceres festivos para escaquearme todo lo que puede. Pero cada vez que miraba hacia la pantalla había una razón nueva para llorar: que si Gaza, que si Ucrania, los incendios, el cáncer, las enfermedades raras, ... ¡Madre mía, no nos diste ni un minuto de respiro! (Bueno, reconozco que ver al «pobrecito» de Richard Gere hablando de las personas sin techo transformó mi pena en cabreo durante unos segundos).

El mundo está hecho una caca, eso lo sabemos todos, pero tampoco hay necesidad de poner todas las inmundicias juntas y servirlas el día que todo hijo de vecino está deseando al prójimo un feliz año nuevo.

Cada Navidad es lo mismo: deseos de felices fiestas por un lado y anuncios de fiambre, lotería, turrones o lo que sea lo más lacrimógeno posible. ¿En qué quedamos? ¿Nos alegramos o nos deprimimos porque se murió el abuelo?

Y cambiando de tercio, ¿a cuento de qué tanta carnaza? Me explico: como la tele estaba puesta la última noche del año por aquello de las campanadas, de vez en cuando la miraba y no salía de mi asombro con la cantidad de muslos, nalgas y escotes que se iban sucediendo. El 95% de las cantantes, presentadoras, actrices o bailarinas iban en bañador o enfundadas en vestidos tipo condón. Como soy muy vieja, me acuerdo de la Mama Chicho de los años 90 y pienso: ¡Qué poquito hemos evolucionado, qué poquito!n