El pasado sábado, pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara bombardear varios objetivos de Venezuela, dejando un rastro de muertos, y secuestrar al dictador Maduro y su esposa para que sean juzgados por narcotráfico en un tribunal norteamericano, saltándose un montón de leyes internacionales, ocurrió algo insólito. Cuando ya volvía a embargarnos la desesperanza tres días después de estrenar el nuevo año, viendo a los poderosos desplegar su matonismo y jugar con las vidas de la gente, ignorando los terribles daños colaterales que provocan sus acciones, fuimos testigos en la tienda bar Can Jordi de algo que nos devolvió la fe en la política y en el potencial de la sociedad.

En este establecimiento se presentó en sociedad un nuevo colectivo independiente hasta el momento inédito en la isla, bautizado como Associació de Joves d’Eivissa. Sus representantes, en el transcurso de un acto multitudinario, hicieron públicos sus objetivos mediante la lectura de un manifiesto, en el que también realizaron una radiografía de la isla tan afinada como difícilmente rebatible, que merece ser reproducido de manera íntegra:

«La Associació de Joves d’Eivissa nace a raíz de la frustración y la sensación de incapacidad que muchos jóvenes sentimos ante la realidad actual de nuestra isla. Eivissa sufre una situación insostenible de explotación de la tierra, provocada principalmente por un modelo económico que nos precariza y convierte la vida y el territorio en un bien de mercado.

Nuestra cultura y forma de vida también se ven amenazadas por esta situación. Nuestros barrios, pueblos, transporte, espacios de ocio y hasta nuestras casas están al servicio de quien visita la isla, en vez de servir a quien vive y trabaja aquí. Todos estos hechos nos generan una profunda preocupación por nuestro futuro. No podemos permitir que nuestras vidas queden en manos de élites y administraciones que no defienden los intereses del pueblo y menos aún de los jóvenes.

Esta asociación surge de la voluntad de dar voz y garantizar un espacio de acción a una juventud que puede sentirse extraña en su casa, así como aislada y desesperanzada. Si no hacemos nada, lo podemos perder todo. Si nos organizamos y defendemos nuestra forma de vida, nuestra tierra y nuestra cultura, podemos ganarlo todo.

Nuestra asociación pretende ser un punto de encuentro horizontal, democrático y de libre pensamiento, donde todas las personas importen y luchen por una comunidad fuerte, desde el punto de vista cultural y con una identidad diversa, feminista y participativa. Hagamos que las calles vuelvan a estar llenas de gente que ama la isla, hagamos que en los bares se vuelva a escuchar nuestra lengua y hagamos que en las fiestas vuelva a sonar alguna flauta y algún tambor.

Se nos está invitando a marcharnos de una forma cada vez más evidente. Se nos invita a marcharnos por los precios cada vez más elevados, se nos invita a marcharnos para buscar unos servicios sanitarios y educativos dignos y se nos invita a marcharnos en busca de un futuro que no dependa del turismo. Tenemos derecho a un futuro en nuestro hogar.

Para ofrecer una respuesta en favor de la Eivissa que imaginamos y que queremos construir, hemos creado esta asociación. Con ella queremos ofrecer un espacio de organización y encuentro en común para la juventud de la isla, y concienciar a la población, especialmente a los jóvenes, de la situación y los problemas que nos afectan. Queremos facilitar la participación juvenil en la vida popular, social y cultural de la isla, queremos promover el uso de la lengua, la cultura y las costumbres locales, y queremos, en definitiva, realizar un cambio efectivo sobre el plan institucional, social, político y económico, en relación a nuestros objetivos.

La Associació de Joves d’Eivissa nace como una iniciativa para impulsar esta solución. Queremos que las instituciones y la sociedad nos escuchen. Queremos hacer visibles los problemas que afectan a los jóvenes. Queremos hacer presión para que los políticos, tanto ibicencos como de Palma o Madrid, actúen de una vez. En definitiva, queremos ser un espacio de representación, democracia, debate y libre pensamiento, y hacer propuestas en las que podamos plasmar el amor hacia nuestra tierra de forma colectiva. ¡Viva Eivissa y viva sus jóvenes!».

Mientras vemos cómo las guerras y los abusos de poder se siguen expandiendo por el mundo, el hecho de que los jóvenes ibicencos se organicen para luchar por su tierra, por su derecho a seguir viviendo en ella y por evitar esta terrible sangría de identidad, constituye una inyección de moral que a muchos ibicencos nos hacía falta. Ahora que ya sabemos sus intenciones, esperamos que las puedan materializar y que los políticos les escuchen y tengan en cuenta sus inquietudes, que, a tenor de sus palabras, son idénticas a las de miles de ibicencos. Sólo cabe darles las gracias y la enhorabuena, y desearles fuerza y determinación para el futuro.

