Delcy, y se acabó la diversión…

“Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó parar”

Carlos Puebla, 1959

“La vicepresidenta Delcy Rodríguez…” dijo Donald Trump, giró levemente hacia atrás ante el secretario de Estado Marco Rubio en busca de aprobación y continuó “ya ha jurado como presidenta, ha hablado con Marco Rubio y ella ha dicho que hará lo que nosotros queramos”. Y a la pregunta de si había hablado o estado en contacto Marina Corina Machado, la líder de la oposición en Venezuela, el presidente dijo: “No. No lo hemos hecho”. Y ante otra pregunta sobre si ella podría sería la nueva lideresa en Venezuela: “Sería muy duro para ella ser la líder. Ella no cuenta con apoyo interno ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”.

En efecto, en eso había llegado Delcy y parecía terminarse la diversión, por lo menos para los partidos de la derecha española -Partido Popular- y ultraderecha -Vox- y los medios de comunicación que la impulsaban como mascarón de proa habida cuenta de que fue ella quien pidió a Trump la intervención desde el momento en que recibió el Nobel de la Paz y quien respaldó, nada más conocerse la entrada en vuelo rasante de la aviación norteamericana sobre Caracas y otras ciudades, la madrugada del 3 de enero el intento de golpe de Estado y el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

La última noticia física, por así decir, que se tenía de la vicepresidenta ejecutiva se remontaba al pasado viernes, día 2 de enero, cuando el presidente Maduro recibió en el Palacio de Miraflores a Qiu Xiaoqi, enviado especial del presidente de China Xi Jinping, retransmitido en directo por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El sábado 4 se pudo escuchar a la vicepresidenta ejecutiva durante la mañana en una conversación telefónica con VTV, sin imagen, en la que aseguraba desconocer el paradero de Maduro y de su esposa Cilia Flores al tiempo que exigía a EE.UU una prueba de vida inmediata de ambos.

Pero ¿dónde estaba Delcy Rodríguez? La agencia Reuters informó a las 3.14 p.m. (o 15.14 hora peninsular española) que se encontraba en Moscú. Es decir: la primera declaración suya, sin imagen, por teléfono, pudo hacerse desde la capital de Rusia. Al parecer, otras informaciones daban cuenta de que había viajado a la capital rusa con otros altos cargos del gobierno de Maduro.

¿Sus contactos con Marco Rubio, secretario de Estado y arquitecto de la operación de secuestro de Maduro, tuvieron lugar Washington-Moscú?

O, ¿debía ella estar fuera de Caracas cuando ocurrieran los hechos que condujeron al secuestro del presidente y de su esposa?

No lo sabemos. Pero Trump sabía que ella juraría como la nueva presidenta, cosa que ocurrió al día siguiente de la rueda de prensa, este domingo 4 de enero.

Golpe negociado

Trump explicó el sábado que su plan contempla la posibilidad de un nuevo y segundo ataque de consecuencias más devastadoras si no se cumplen sus objetivos: recuperar el petróleo que, según ha vuelto a subrayar, Venezuela le robó a Estados Unidos.

Es una referencia a la primera nacionalización de los hidrocarburos de 1976 (operación con pago a las empresas nacionalizadas) por parte del gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, y a la segunda, más completa y definitiva, de Hugo Chavez.

Pero también, aparte de advertir sobre un nuevo y segundo ataque más devastador -incluyendo la posibilidad de invadir con tropas el territorio venezolano-, Trump confió en las posibilidades de alcanzar sus objetivos con lo que, ha dejado saber en círculos empresariales, la profesionalidad de Delcy Rodríguez, a quien se considera la autora del reciente “milagro económico”, con tasas de crecimiento del 9&% anual del Producto Interior Bruto (PIB) en 2024 y 2025, según datos de la Comisión Económica de América Latina (CEPAL), organismo de la ONU.

Y, particularmente, Trump y Rubio han valorado de informes de las multinacionales petroleras de EE.UU, según los cuales la actual presidenta también ha jugado un papel relevante en la recuperación de los niveles de producción del petróleo después de años de estancamiento. Una delegación de ejecutivos de las multinacionales está preparando las maletas para llevar a Caracas proyectos de inversión del orden de los 500 millones de dólares en varios años.

Trump y Maduro hablaron el 21 de noviembre de 2025 por teléfono. Según Trump, y también según Maduro, se barajaron proyectos de inversión de las multinacionales del petróleo de EEUU, alguna de las cuales, como Chevron, sigue trabajando en Caracas. Pero Trump, según explicó en la rueda de prensa, quería su salida y le ofreció un exilio fuera de Venezuela, que Maduro rechazó.

A la luz de la rueda de prensa -suponiendo que el presidente Trump diga algo parecido a la verdad, lo cual ya es mucho suponer- se perfila una situación en la que la Administración Trump busca obtener sus objetivos -básicamente, el petróleo- sin un enfrentamiento con la población venezolana movilizada que pudiera dar lugar a una revolución en el Caribe. Amenaza con reprimir de manera devastadora cualquier resistencia, pero ahora intenta negociar con el gobierno bolivariano en la persona de Delcy Fernández y ensayar esta vía.

Es como si Trump y Rubio, suponiendo que Maduro les ofreciera entrar en la producción de petróleo como han dicho -y como también el mismo Maduro lo ha admitido al explicar su contacto con Trump-, están diciendo: hagámoslo Delcy, pero sin tu jefe Maduro.

Este domingo 4 de enero, Delcy Rodríguez convocó el Consejo de Defensa de la Nación y pronunció su primer discurso tras la entrada de la aviación norteamericana sobre varias ciudades de Venezuela que dejó con sus bombardeos un saldo preliminar de cuarenta muertos.

La flamante presidenta denunció “la agresión sin precedentes contra la República Bolivariana de Venezuela”. En esa operación “fue capturado el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, primera combatiente Cilia Flores. Las “falsas excusas y falsos pretextos, las caretas se han caído” y el “solo objetivo del cambio de régimen en Venezuela para permitir además la captura de nuestros recursos energéticos, minerales y naturales. He allí el objetivo verdadero”. La presidenta concluía con exigir la “inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa”. Y advertía: “Aquí [en la reunión] está el alto mando más importante del Estado venezolano: el alto mando militar, el alto mando del Estado y el alto mando del Consejo de Vicepresidentes”.

Delcy Rodríguez puede ser presidenta por noventa días y prorrogar por otros noventa días su mandato, según la Constitución Bolivariana, y convocar elecciones.

Tendrá sobre su nuca el aliento de Marco Rubio.

Ahora bien, en política interna española, Feijóo pudo aprender este sábado una lección: perdió la oportunidad para callarse la boca y evitar el patinazo de promover a su heroína María Corina Machado.

Es patético el mensaje de Cayetana Álvarez de Toledo, que se ha dado por aludida, diciendo al presidente de EEUU: “Esto que ha dicho es falso. Maria Cortina YA es la líder indiscutible del pueblo venezolano".