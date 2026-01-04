Un 2026 de pequeñas cosas

Uno de mis grandes propósitos para este año nuevo es disfrutar más de la isla en la que vivo. Aprovechar la Ibiza de invierno, cuando respira, cuando el mar vuelve a escucharse y las calles dejan de ser un embudo humano y se puede caminar por ellas. Me gustaría saborear más esta Ibiza tranquila, redescubrir sin prisas rincones que en verano evito por pura supervivencia y reconciliarme con ella.

Esto no significa cerrar los ojos ante lo que no funciona. Hay muchas cosas que podrían mejorar: una movilidad más lógica para quienes vivimos aquí todo el año, menos caos circulatorio, más planificación, vivienda asequible para todos y, sobre todo, un modelo turístico que no nos pase por encima. Ibiza no es solo un destino, es también un hogar.

En el terreno personal, uno de mis retos será aprender a respirar. Respirar antes de enfadarme con los turistas incívicos, con quienes confunden la isla con un parque temático sin normas. Respirar cuando tardo el triple en llegar a casa, en el barrio de la Marina, porque no se puede caminar de la cantidad de gente que hay. Respirar y recordar que no todo merece una batalla diaria. No será fácil, pero al menos la intención está ahí.

Este también será un año de intentar viajar más. De escapar de la isla cuando se pueda para volver con otra perspectiva, con menos saturación y más gratitud. Y, sobre todo, será un año para seguir cuidando a la familia. A mi marido y mi hijo. A mis padres, a mis hermanas, a mis sobrinos. Estas fiestas las he pasado con ellos y han sido una auténtica recarga de pilas: tiempo compartido, juegos, conversaciones tranquilas y esa sensación de refugio que tanto se necesita cuando una vive fuera.

Empiezo el año con ganas de calma, equilibrio y de valorar las pequeñas cosas. No son deseos grandilocuentes, pero sí muy necesarios.

Ojalá este año sepamos cuidar mejor de la isla y de nosotros mismos. Yo, al menos, lo voy a intentar. Con calma, con espíritu crítico y con ganas de quedarme con lo bueno. Que no es poco. ¡Feliz 2026!