El bus gratuito para todos no es ‘love’, es justo

Calculo que, en la línea 3 de autobuses —la que une Ibiza con Sant Antoni—, en torno al 80 % de los usuarios son migrantes: norteafricanos, subsaharianos, asiáticos y latinoamericanos. No suben a esos destartalados vehículos por capricho: las frecuencias no suelen respetarse y, a veces, ni siquiera se detienen en las paradas, dado que a determinadas horas suelen ir atestados. Lo hacen por necesidad. Durante más de un año, los subsaharianos fueron usuarios asiduos de esa línea. Se bajaban o subían en Sant Rafel, donde trabajaban en la reforma de una conocida discoteca de la zona. Dudo que alguno tuviera el NIE (Número de Identidad de Extranjero), el documento que se exigirá —porque así lo ha determinado el Consell— a partir de ahora para acceder a una tarjeta de transporte en autobús y, por tanto, a su gratuidad. En el pasado pleno del Consell, PSOE y UP propusieron permitir el acceso a las tarjetas de transporte a personas empadronadas sin DNI o NIE, moción que fue rechazada por PP y Vox con unos argumentos preocupantes. Jaime Díaz de Entresotos (Vox) se rio de la propuesta, a la que calificó de «navideña»: «Pobrecitos los que no tienen NIE. La Navidad les pone muy love», dijo. Por parte del PP, el conseller de Movilidad, Mariano Juan, lo justificó como «un control básico de una subvención pública que cuesta 10 millones de euros al año» y porque «hay que evitar el fraude». Y todo porque, según asegura, algunos turistas pícaros se hicieron tarjetas para aprovecharse del descuento. ¿Cuántos? Deben de ser miles para que, por su culpa, se perjudique a tantos marroquíes, argelinos, senegaleses, filipinos y paraguayos que trabajan en la isla y para los que la gratuidad del bus supone un alivio. Más bien suena a pretexto y, lo peor, a que el PP empieza a contagiarse de los ramalazos xenófobos de Vox, partido del que forma parte Luis Astorri, edil en Vila a quien hace escasas semanas colmaron de atenciones los paraguayos durante la celebración de la Virgen de Caacupé. Astorri, feliz y sonriente aquel día por cómo era tratado, debería ahora explicar a esos migrantes —la mitad de los cuales carecen del NIE— si también los considera unos «pobrecitos» estafadores.