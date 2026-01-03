Opinión
Brigitte Bardot tanca l’any
- El feminismo no es mi rollo. A mí me gustan los tíos...- Brigitte Bardot.
L’actriu francesa posà acte final a un any horrorós que entre un desastre i un altre culminaria un 2025 que ha recordat, i encara encara, una mena de cicle de terror, angúnia i desesperació. I la cosa, per cert, continua inevitable però inflexible. Però aquesta és una altra història que sense dubte ens devorarà d’avui fins al proper desembre. Història que tot just ara mateix a penes importa. El que importa és la notícia d’aquesta mort. Tenia 91 anys i una biografia intensa i persistent. A la meva dissortada, pobra generació finalment fracassada, la dona en qüestió pertorbà imaginacions perpètues amb voluntat devastadora. De principis dels cinquanta al protagonitzar ‘Y Dios creó a la mujer’ fins els setanta la seva imatge, el seu cos bellugadís però impenetrable, marcà sensualitat i erotisme dignes de causes majors. L’impacte fou total durant molt temps. El dolor total. Cert que a hores d’ara mateix molts que l’admiraren i mentre aixecaven tòrrides temperatures sense final, molt probablement ho negaran al cent per cent. Cal salvar l’honor i oblidar petits pecats d’adolescència i primeríssima joventut abocada al fracàs. La seva reivindicació, la seva mentalitat cinèfila es decantaria avui per Jeanne Moreau. Malgrat tot, malgrat quasi totes les seves pel·lícules, el mite francès desenvolupà una carrera comercial de força i potència. Enlluernadora. Els mercats financers d’aquells temps no dubtaren a l’hora de dir que la seva imatge en temps de cotització va fer guanyar a França més divises que la Renault. Sense pertànyer a la ‘nouvelle vague’, sí està immersa dins el mític moviment. Louis Malle, dues vegades, i Jean-Luc Godard cridaren a la protagonista de ‘El desprecio’. Però també René Claire, Claude Autant-Lara i Clouzot reclamaren els seus serveis. La seva sexualitat fou innovadora, transgressora, revolucionària. Llavors, el temps passa, fou admiradora de Jean-Marie Le Pen en una França obscura i neguitosa amb la influència i el record de la II Guerra Mundial. En mots de Simone de Beauvoir «era la locomotora de la historia de las mujeres. Afirmación sin palabras de igualdad sexual». Paraules recollides al rotatiu ‘El País’ pel seu corresponsal a Paris Daniel Verdú.
