¿Qué sentirías si fueran tus hijos?

No se puede pedir humanidad a quien ha decidido no tenerla. A quienes celebran la muerte de más de mil personas en pateras rumbo a estas islas con comentarios crueles como «aún son pocos» o «tendrían que ser 10.000». A quienes prefieren verlos —a ellos y a sus hijos— ahogados antes que vivos entre nosotros.

Amargados que se creen muy fuertes vomitando odio de forma anónima en las redes contra los más pobres y vulnerables, al tiempo que lamen las botas de los nuevos caudillos del «patriotismo». Esos que tienen motivos sobrados para reírse en privado de la «chusma» que se suma a sus filas mientras diseñan recortes de pensiones, «paguitas» y servicios públicos. Y estas huestes acabarán pagándolo si sus fantasías se cumplen, cuando el paro, la vejez o la enfermedad los empujen a necesitar una prestación digna. Porque, además de malas personas, si no son ricos, son unos mentecatos.

¿Acaso creen que con menos inmigración van a poder comprarse una casa? Lo único que tendrán serán tomates más caros. La vivienda se construye para sueldos del norte de Europa (o de políticos y afines). Y la subida de salarios no figura en ningún programa ultra. Lo suyo es «incentivar» para que se salve el que pueda.

Por mi parte, solo decir que los que hoy no muestran compasión por los otros tampoco deberían esperarla cuando mañana les toque a ellos.

He pasado fuera unos días de Navidad agridulces. Me he sentado a la mesa de un refugiado palestino y he comido su comida, rodeada de cariño y hospitalidad, pero también de dolor. Sobrecogidos por las terribles imágenes de las inundaciones en las tiendas de desplazados de Gaza, de los bebés congelados, de la devastación absoluta, del horror, y por nuestro silencio.

Por el ecocidio de esta pequeña franja mediterránea donde Israel ha envenenado en sus ataques tierra, aire y agua. Ha destruido los árboles, bombardeado y excavado los campos de cultivo, contaminado los acuíferos, aniquilado el ganado..., en lo que las organizaciones humanitarias denuncian como estrategia deliberada para que los supervivientes de las atroces matanzas no puedan producir sus propios alimentos ni levantar refugios, y para que el hambre, la sed, el frío, la contaminación y las epidemias acaben el «trabajo» de sus armas, que tampoco han callado un solo día.

Para todos ellos, víctimas de genocidio, este 2026 pido justicia.