El lado humano de los políticos

¿Por qué a los políticos en general les cuesta tanto mostrar su lado más humano o lo que es igual, mostrarse humanos? Me parece fabuloso que sean buenos políticos, no abundan, buenos gestores, también andamos escasos, pero al igual que me ocurre con los médicos, también me gusta que sean humanos, que se hagan uno de nosotros, que no estén todo el santo día subidos en el machito del poder que pone distancia entre ellos y el resto de los mortales.

Deme políticos cercanos. La cercanía cotiza al alza, se valora mucho, pero pocos son los que se abren a mostrarse humanos. Hay que bajar a pisar el barro y a echar un tute en el bar o una petanca en la plaza del pueblo o un paseo por la vía más céntrica de la ciudad, a ser posible sin guardia de corps alguna. Un político es más líder cuando desarrolla su capacidad para comunicarse, inspirar y conectarse con sus ciudadanos en todos los niveles. Los despachos no deben ser una constante en el quehacer diario de los políticos, hay que patear la calle, los barrios, los pueblos y convencer, no de palabra, sino con acciones, con actos.

La empatía es un aspecto fundamental del lado humano del líder político. ¿Cuántos políticos empáticos conoce usted? Recuerdo a aquella ejerciente que relevada de un importante cargo institucional en el que precisamente no brilló, la premiaron con un escañito en el Senado, y cada vez que acudía a un evento reclamaba: «¿Dónde está mi silla de senadora?». Si en lugar de sentarse en sillas privilegiadas lo hicieran cerca de las sillas que ocupan los ciudadanos, se eternizarían en sus cargos, contando con el favor de los ciudadanos.

La capacidad de comprender y compartir los sentimientos y aspiraciones de los ciudadanos es crucial para desarrollar una relación de confianza con el ciudadano, el gran «colocador», mediante su voto, de los que tocan poder. Vale ya de despachos cerrados a cal y canto, del trato displicente que emplean con quien a ellos acuden en busca de soluciones o de ayudas. Sabido es que los ciudadanos responden positivamente a líderes honestos, confiables, cercanos y transparentes. Por lo tanto, crear una atmósfera de confianza entre el político y la sociedad permite al líder comprender las necesidades de los ciudadanos y tomar decisiones que les beneficien.