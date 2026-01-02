El Consell compra la torre de Portinatx

Felicito al propietario de la torre de marras que se embolsará, según la tasación que se ha hecho, 700.000 euros. No está mal, pero no lo entiendo. Espero que no salga algún vecino diciéndonos que es el propietario de una iglesia o de una parte de las murallas renacentistas porque, según documentos en su poder, se construyeron en un terreno que pertenecía a sus ancestros. No entiendo, en fin, que un monumento histórico catalogado, un bien patrimonial de la categoría que tienen nuestras torres costeras, pueda ser de propiedad privada. Aquí falla algo. El hecho de que un bien patrimonial se ubique en una finca no significa que tenga la misma consideración que el suelo en que se ubica. Me recuerda la vieja ley payesa según la cual “todo lo que está dentro de los límites de mi propiedad es mío y si unas ovejas del vecino entran en mis campos, me las puedo quedar con pleno derecho”. Esta extraña situación ya la denunciaba el Archiduque cuando los carmelitas del P. Palau, en es Cubells, se apropiaban del ganado vecino que entraba en el terreno de su propiedad.

Sesudos letrados tiene la Administración para tratar estos casos y no caer en ingenuidades, pero el sentido común choca con estas situaciones. Un castillo puede ser de propiedad privada porque lo construyó un señor feudal hace la intemerata de tiempo, como son de propiedad privada las torres prediales construidas como anexo de refugio en una casa, pero las torres de defensa costeras fueron construidas por la Corona Española como complemento defensivo de la fortificación de Vila para vigilar incursiones piratas (siglos XVI-XVIII), con intervención de ingenieros reales como Calvi, Giacomo Paleazo ‘el Fratin’ y Juan Ballester y Zafra. A partir de aquí, las murallas, fortificaciones, atalayas y torres históricas de defensa se consideran de dominio público, es decir, propiedad del Estado, Comunidades Autónomas o Ayuntamientos, debido a su función defensiva original. Tengo entendido que sentencias judiciales recientes (2023) han ratificado que, aunque existan documentos antiguos de cesión, tales monumentos históricos son imprescriptibles y pertenecen a la administración pública. Y todo ello, sin hablar de la posibilidad de expropiación cuando hay causa justificada de interés público. En cualquier caso, repito, felicidades a quien se embolse los 700.000 euros.