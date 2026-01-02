Opinión
Carta als Reis del 26
Sol ser típic per aquestes dates escriure cartes als Reis. Fer llistes de regals, personals o col·lectius. Jo en el primer article de l’any nou voldria demanar als Reis que l’any que ve no hi hagi cap persona al món que sigui tractada pitjor de com tractam els cans i els gats a la nostra societat.
L’any passat varen arribar a les Illes Balears prop de 8.000 persones en pasteres des de la costa d’Àfrica. Moltes no varen arribar perquè van morir a la mar i tot sovint arriben els cossos a les nostres costes. Què passaria si fossin 8.000 gats? De fet, podríem pensar que hi hauria una mobilització important a favor dels gats, perquè fa unes setmanes en una pastera va arribar una quissona i se’n va parlar molts dies.
Als afores de la ciutat d’Ibiza i a tants altres llocs centenars o milers de persones viuen en campaments de xaboles de plàstic, llauna i fusta. Si en lloc de persones, les xaboles fossin habitades per cans hi hauria més o menys preocupació i mobilització social? Dies passats a Badalona es varen desallotjar 400 persones que ocupaven un institut abandonat. Aquestes persones varen quedar al carrer i els dies següents hi ha hagut un enfrontament entre els que demanaven buscar alguna solució humanitària i els que demanaven més mà dura amb els negres —per exemple cremant la parròquia que els volia acollir amb les persones dins. Si s’hagués desallotjat un espai amb 400 cans i gats la mobilització social a favor i en contra hi hauria set igual, major o menor?
A Gaza aquesta setmana han mort de fred un parell de nadons. De fred. Morts de fred, tan prop d’on el bou i la mula escalfaven el bon Jesús. No sé si la gent s’hauria esglaiat més o menys, o igual, si els morts de fred fossin un gatet i un canet, xops i gelats. De fet, si Netanyahu hagués fet matar els últims dos anys més de 70.000 gatets i canets en lloc de més de 70.000 palestins, hi hauria més, menys o la mateixa preocupació internacional?
A Ucraïna, el febrer farà quatre anys de la invasió de la Rússia de Putin i els morts, dels dos bàndols, es compten per centenars de milers. Trump desplega la guàrdia nacional a les ciutats per caçar migrants sense papers i bombardeja vaixells al Golf de Mèxic amb l’excusa de la droga.
Podríem seguir, de fet convit als lectors a seguir perquè el fet d’haver posat uns quants exemples no vol dir que no n’hi hagi més. De cap manera. El món està ple de situacions en les quals les persones són tractades pitjor que els cans i gats a la nostra societat. I si algú creu que aquests raonaments i aquests exemples són demagògics, el convit a posar exemples que li agradin més i a justificar-los.
Per què passa això? La resposta no és que siguem monstres, sinó que som jutges implacables. El gran privilegi dels animals és que gaudeixen del que podríem anomenar una “innocència radical”. Un ca abandonat a Ibiza o a Badalona o un gat sota les bombes a Gaza no té ideologia, no té religió i, sobretot, no té “culpa”. Ningú es pregunta si el ca “ha pres males decisions” o si el gat “és un perill per a la nostra cultura”.
Amb els éssers humans, en canvi, activam un filtre de judici constant. Davant d’un sensellar que dorm tapat de cartons, ens preguntam per què no treballa o quina droga pren. Davant d’un migrant, ens preguntam què ha vengut a fer si no té papers. Davant d’una víctima d’una guerra, ens preguntam a quin bàndol pertany. Aquest judici actua com un mur de contenció que frena la nostra empatia. Als animals els ajudam sense fer preguntes, als humans els exigim que demostrin la seva innocència abans de concedir-los la nostra compassió. L’exemple més sagnant d’aquesta dissonància és quan miram els nens. Un nen a Gaza o en una pastera enmig de la mar és tan innocent com un gatet, no ha decidit on néixer, no ha iniciat cap guerra ni ha pres cap decisió. I, malgrat tot, molta gent no els mira igual. Mentre que el gat és una pàgina en blanc, al nen migrant o a la víctima d’un conflicte li pengen l’etiqueta del seu grup. No veuen un nen, veuen un “futur migrant” o un “enemic en potència”. Molta gent ha polititzat tant la seua mirada que és capaç de negar la condició de víctima a un infant basant-se en el passaport dels seus pares. Molta gent ha convertit la infància en una categoria sospitosa, una càrrega que mai posarien sobre les espatlles d’una mascota.
No pretenc argumentar que hauríem d’estimar menys els animals. La nostra capacitat de respectar, estimar i cuidar les altres espècies és noble. El problema és que hem reservat la nostra millor versió —la que cuida sense jutjar, la que protegeix sense demanar res a canvi— exclusivament per als cans i els gats.
El repte ètic del nostre temps no és humanitzar els animals, sinó rehumanitzar les persones que han quedat als marges. Aquesta és la meua carta als Reis: Hauríem de ser capaços de mirar el sensellar que dorm al carrer tapat de cartons, el jove que creua la mar en una pastera o el nen de Gaza, almenys amb els mateixos ulls amb què miram les mascotes: veient-hi simplement éssers vius que pateixen, sense demanar-los credencials, sense jutjar el seu passat i sense por al seu futur.
Bon any 2026!n
